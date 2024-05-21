В Челябинске на четверть подорожали квартиры-студии площадью до 28 квадратов

В Челябинске на четверть подорожали квартиры площадью до 28 квадратных метров
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На данный момент средняя стоимость квартир в Челябинске составляет 24,6% Фото:

В Челябинске в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года маленькие квартиры площадью до 28 квадратных метров подорожали на 24,6%. На данный момент средняя стоимость малогабаритных квартир в Челябинске составляет три млн рублей, стоимость квадратного метра в таких квартирах составляет 121 тысячу 171 рубль.

«В Челябинске средняя стоимость малогабаритных квартир за год выросла на 24,6% до 3 млн рублей за объект. На данный момент квадратный метр в небольших квартирах в среднем стоит 122 тысячи рублей», — сообщается на портале «Мир квартир».

В среднем по России стоимость «квадрата» подорожала в Оренбурге (+35,7%), Вологде (+30,3%), Саранске (+29,5%), Тольятти (+29,2%) и Набережных Челнах (+28,8%). Меньше всего квадратный метр подорожал в Московской (+0,6%) и Ленинградской области (+3,4%), Белгороде (+3,9%), Архангельске (+4,6%) и Туле (+4,7%). Снизилась же стоимость жилье в таких городах, как Орел (—9,4%), Симферополь (—8,8%), Иваново (—7,6%) и Ярославль (—3,4%).

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В Челябинске в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года маленькие квартиры площадью до 28 квадратных метров подорожали на 24,6%. На данный момент средняя стоимость малогабаритных квартир в Челябинске составляет три млн рублей, стоимость квадратного метра в таких квартирах составляет 121 тысячу 171 рубль. «В Челябинске средняя стоимость малогабаритных квартир за год выросла на 24,6% до 3 млн рублей за объект. На данный момент квадратный метр в небольших квартирах в среднем стоит 122 тысячи рублей», — сообщается на портале «Мир квартир». В среднем по России стоимость «квадрата» подорожала в Оренбурге (+35,7%), Вологде (+30,3%), Саранске (+29,5%), Тольятти (+29,2%) и Набережных Челнах (+28,8%). Меньше всего квадратный метр подорожал в Московской (+0,6%) и Ленинградской области (+3,4%), Белгороде (+3,9%), Архангельске (+4,6%) и Туле (+4,7%). Снизилась же стоимость жилье в таких городах, как Орел (—9,4%), Симферополь (—8,8%), Иваново (—7,6%) и Ярославль (—3,4%).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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