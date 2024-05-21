21 мая 2024

Роспотребнадзор уличил в антисанитарии поставщиков школьного питания в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм у поставщиков школьного питания в Югорске и Советском районе
Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм у поставщиков школьного питания в Югорске и Советском районе Фото:

Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм у поставщиков школьного питания в ХМАО. Инспекторы ведомства устроили внеплановые рейды в Югорске и Советском районе.

«Проведены восемь внеплановых проверок поставщиков пищевых продуктов в образовательные организации. В ходе проверок были выявлены нарушения санитарного законодательства. В основном они связаны с сопроводительной документацией, маркировкой продуктов, условиями и сроками их хранения, транспортировкой и несоответствием по показателям качества», — говорится на сайте ведомства.

Роспотребнадзор возбудил 11 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов по ним составила 85,5 тысячи рублей, а от руководителей организаций потребовали устранить нарушения.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей о продаже опасной клубники. Тогда речь шла о ягодах из Киргизии, которые несанкционированно продавали из машин в городах Югры.

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Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм у поставщиков школьного питания в ХМАО. Инспекторы ведомства устроили внеплановые рейды в Югорске и Советском районе. «Проведены восемь внеплановых проверок поставщиков пищевых продуктов в образовательные организации. В ходе проверок были выявлены нарушения санитарного законодательства. В основном они связаны с сопроводительной документацией, маркировкой продуктов, условиями и сроками их хранения, транспортировкой и несоответствием по показателям качества», — говорится на сайте ведомства. Роспотребнадзор возбудил 11 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов по ним составила 85,5 тысячи рублей, а от руководителей организаций потребовали устранить нарушения. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей о продаже опасной клубники. Тогда речь шла о ягодах из Киргизии, которые несанкционированно продавали из машин в городах Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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