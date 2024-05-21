Роспотребнадзор уличил в антисанитарии поставщиков школьного питания в ХМАО

Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм у поставщиков школьного питания в ХМАО. Инспекторы ведомства устроили внеплановые рейды в Югорске и Советском районе.
«Проведены восемь внеплановых проверок поставщиков пищевых продуктов в образовательные организации. В ходе проверок были выявлены нарушения санитарного законодательства. В основном они связаны с сопроводительной документацией, маркировкой продуктов, условиями и сроками их хранения, транспортировкой и несоответствием по показателям качества», — говорится на сайте ведомства.
Роспотребнадзор возбудил 11 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов по ним составила 85,5 тысячи рублей, а от руководителей организаций потребовали устранить нарушения.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей о продаже опасной клубники. Тогда речь шла о ягодах из Киргизии, которые несанкционированно продавали из машин в городах Югры.
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