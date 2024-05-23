В Челябинске торговали опасным молоком и мясом. Фото

24 мая 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Продукты животноводства продавались в антисанитарных условиях Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на улице Худякова торговали опасными молоком и мясом в антисанитарных условиях. Как URA.RU 24 мая рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, три продавца вели реализацию на рынке без документов. «В целях пресечения незаконной торговли молочной и животноводческой продукции 22 мая прошел рейд на одном из стихийных рынков Челябинска, расположенного возле дома № 7 на улице Худякова. Компания „Натуральный продукт“ и граждане В. Соболева и Л. Трубчанинова вели реализацию молочной и животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов в условиях антисанитарии», — отметили в управлении. В результате проверки были составлены протоколы об административном правонарушении. Рейд совместно провели представители ведомства, городские власти и полиция. В Россельхознадзоре указали URA.RU на проблемы с соблюдением санитарных норм при торговле на стихийных рынках. Есть риск купить продукты без проверки их качества и безопасности. Товары часто продаются без упаковки и соблюдения температурных режимов хранения. Пить молоко с таких торговых точек в сыром виде категорически не рекомендовали. Специалисты напомнили, что единственным законным местом для торговли молоком и молочными продуктами, кроме магазинов и супермаркетов, является агропродовольственный рынок, где продукция проверена. На рынке продавали продукты без документов и проверок Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на улице Худякова торговали опасными молоком и мясом в антисанитарных условиях. Как URA.RU 24 мая рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, три продавца вели реализацию на рынке без документов. «В целях пресечения незаконной торговли молочной и животноводческой продукции 22 мая прошел рейд на одном из стихийных рынков Челябинска, расположенного возле дома № 7 на улице Худякова. Компания „Натуральный продукт“ и граждане В. Соболева и Л. Трубчанинова вели реализацию молочной и животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов в условиях антисанитарии», — отметили в управлении. В результате проверки были составлены протоколы об административном правонарушении. Рейд совместно провели представители ведомства, городские власти и полиция. В Россельхознадзоре указали URA.RU на проблемы с соблюдением санитарных норм при торговле на стихийных рынках. Есть риск купить продукты без проверки их качества и безопасности. Товары часто продаются без упаковки и соблюдения температурных режимов хранения. Пить молоко с таких торговых точек в сыром виде категорически не рекомендовали. Специалисты напомнили, что единственным законным местом для торговли молоком и молочными продуктами, кроме магазинов и супермаркетов, является агропродовольственный рынок, где продукция проверена.