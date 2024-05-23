В Челябинске начался капитальный ремонт трамвайных путей на конечной ЧМК, он продлится до 1 июня. На данный момент рабочие укладывают рельсошпальную решетку на прямом участке путей, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В Челябинске на данный момент Специалисты ООО „ЧелябГЭТ“ приступили к укладке рельсошпальной решетки на прямом участке путей. Параллельно идет подготовка основания для укладки внутреннего и внешнего трамвайного кольца, ведутся работы по прокладке проводов для управления стрелками и их обогрева», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в связи с капитальным ремонтом была изменена трасса движения трамваев 3, 14, 18 и 20. На данный момент в Челябинске работает альтернативный вид транспорта — трамвай-челнок «ЧМК — ЦХП». Также для поездок пассажирам рекомендуют пользоваться автобусом 25 «Першино — ЦХП» и автобусами под номерами 15, 31, 42, 43, 47, 71.
В Челябинске начался капитальный ремонт трамвайных путей на конечной ЧМК, он продлится до 1 июня
Фото: пресс-служба челябинского перевозчика
Специалисты ООО «ЧелябГЭТ» приступили к укладке рельсошпальной решетки на прямом участке путей
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В Челябинске начался капитальный ремонт трамвайных путей на конечной ЧМК, он продлится до 1 июня. На данный момент рабочие укладывают рельсошпальную решетку на прямом участке путей, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске на данный момент Специалисты ООО „ЧелябГЭТ“ приступили к укладке рельсошпальной решетки на прямом участке путей. Параллельно идет подготовка основания для укладки внутреннего и внешнего трамвайного кольца, ведутся работы по прокладке проводов для управления стрелками и их обогрева», — сообщили в пресс-службе. Ранее в связи с капитальным ремонтом была изменена трасса движения трамваев 3, 14, 18 и 20. На данный момент в Челябинске работает альтернативный вид транспорта — трамвай-челнок «ЧМК — ЦХП». Также для поездок пассажирам рекомендуют пользоваться автобусом 25 «Першино — ЦХП» и автобусами под номерами 15, 31, 42, 43, 47, 71.