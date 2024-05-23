В Миассе обратятся к потомкам через капсулу времени

В Миассе (Челябинская область) заложат капсулу времени с посланием к будущим поколениям жителей города. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе мэрии.
«В 2024 году в Миассе будет торжественно заложена капсула времени, приуроченная к 250-летию города. Послание для будущих поколений будет вскрыто в 2048 году в честь 275-летия Миасса», — сообщили в пресс-службе
Жителям города предложили самим выбрать место, где будет заложена капсула. На выбор у них три варианта. Первый вариант — сквер «Семейный» в районе улицы Луначарского и бульвара Полетаева (в честь Года семьи). Второй вариант — Предзаводская площадь (в честь 80-летия со дня выпуска первого уральского грузовика «ЗиС-5В»). Третий вариант — центральная площадь города. Проголосовать предлагается в telegram-канале мэрии.
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