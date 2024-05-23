23 мая 2024

В Миассе обратятся к потомкам через капсулу времени

© Служба новостей «URA.RU»
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Вскрытие старой и закладка новой капсулы времени с посланием комсомольцев в ПО Полет. Челябинск, вскрытие старой капсулы
Капсула времени будет содержать обращение к будущим жителям города Фото:

В Миассе (Челябинская область) заложат капсулу времени с посланием к будущим поколениям жителей города. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе мэрии.

«В 2024 году в Миассе будет торжественно заложена капсула времени, приуроченная к 250-летию города. Послание для будущих поколений будет вскрыто в 2048 году в честь 275-летия Миасса», — сообщили в пресс-службе

Жителям города предложили самим выбрать место, где будет заложена капсула. На выбор у них три варианта. Первый вариант — сквер «Семейный» в районе улицы Луначарского и бульвара Полетаева (в честь Года семьи). Второй вариант — Предзаводская площадь (в честь 80-летия со дня выпуска первого уральского грузовика «ЗиС-5В»). Третий вариант — центральная площадь города. Проголосовать предлагается в telegram-канале мэрии.

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В Миассе (Челябинская область) заложат капсулу времени с посланием к будущим поколениям жителей города. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе мэрии. «В 2024 году в Миассе будет торжественно заложена капсула времени, приуроченная к 250-летию города. Послание для будущих поколений будет вскрыто в 2048 году в честь 275-летия Миасса», — сообщили в пресс-службе Жителям города предложили самим выбрать место, где будет заложена капсула. На выбор у них три варианта. Первый вариант — сквер «Семейный» в районе улицы Луначарского и бульвара Полетаева (в честь Года семьи). Второй вариант — Предзаводская площадь (в честь 80-летия со дня выпуска первого уральского грузовика «ЗиС-5В»). Третий вариант — центральная площадь города. Проголосовать предлагается в telegram-канале мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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