Крупнейшая музейная сеть Пермского края запрещает работу «черных» экскурсоводов

Пермский краеведческий музей, в состав которого входят более десяти филиалов, ввел институт аккредитации для экскурсоводов. Согласно «Положению о предоставлении права проведения экскурсий», которое утверждено 23 мая 2024 года, потенциальному гиду необходимо пройти прослушивание. Оценивать уровень претендентов будет специальная комиссия.
«Очное прослушивание экскурсоводов будет проходить в период с 4 по 17 июня 2024 года. В состав экспертной комиссии входят: методисты, экспозиционеры, научные сотрудники и экскурсоводы музея», — сообщается в материалах на сайте музея. Среди документов, которые необходимо предоставить перед прослушиванием, значится и выписка из единого федерального реестра гидов. То есть претенденты должны пройти и госрегистрацию, которую правительство РФ ввело в 2022 году. Как пояснили URA.RU в музее аккредитация вводится для повышения качества экскурсионного обслуживания посетителей и делается это уже не первый год.
Удостоверение одобренным экскурсоводам выдадут на пять лет. В будущем пройти аккредитацию можно будет ежегодно с 16 по 30 апреля. Пермский краеведческий музей имеет несколько филиалов. Они находятся как в Перми, так и в других территориях края. Среди самых популярных — архитектурный музей под открытым небом «Хохловка».
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