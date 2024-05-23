Жители поселка Плановый Щучанского муниципального округа (Курганская область) жалуются, что у них начали разбирать дорогу, по которой они возят детей в школу. Об этом они сообщили URA.RU и прислали видео.
«На дороге из плит, которая ведет к основной части поселка Плановый и школе, пропало несколько плит. Ездить стало небезопасно — из покрытия теперь торчит арматура», — рассказывают местные жители. После пропажи они обратились к властям и полиции. Людей волнует, что дорогу могут разобрать совсем.
После обращений выяснилось, что дорогу начали разбирать представители местной военной части. При этом после заявления в полицию, люди в военной форме приезжали разбираться с заявителями и не потрудились объяснить, для чего были убраны плиты.
По словам жителей, дорога была построена больше 20 лет назад. Ей пользуются десятки семей. Им приходится самим поддерживать состояние дороги в удовлетворительном состоянии. Жители заявляют, что муниципальные власти отказываются брать ее на баланс. Теперь они боятся, что дорогу разберут и это создаст им новые проблемы.
Редакция обратилась за комментариями в администрацию и полицию. В силовом ведомстве ответили, что подобное обращение было зарегистрировано в местном отделе полиции. В настоящее время проводится проверка. В муниципалитете сообщение было принято в работу и направлено профильным специалистам. Чтобы подготовить информацию, им требуется время,
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!