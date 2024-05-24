Челябинский губернатор Текслер вручил ключи от машины семье участника СВО. Фото, видео

25 мая 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

О семье погибшего челябинского война будут заботиться и дальше, пообещал Текслер Фото: Роман Наумов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил ключи от нового автомобиля Changan Alsvin-2 жене погибшего участника СВО, подполковника Аду Щамхалова из Чебаркуля. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба регионального правительства. «Ключи от нового автомобиля Changan Alsvin-2 супруге воина вручили заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова и губернатор Алексей Текслер. [Вручение прошло на] открытии XVIII Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга в Москве», — сообщает пресс-служба областного правительства в своем telegram-канале. Всего в рамках благотворительной программы «Мы помним» ключи от новых машин получили 50 семей погибших участников спецоперации. Семья Щамхаловых — многодетная, в ней воспитывается двое сыновей и дочь. Щамхалов участвовал в спецоперации с первого дня, руководил штурмовым отрядом, удостоен медали «За боевое отличие», двух орденов Мужества. Алексей Текслер встречался с супругой Патимат Германовной и ее сыновьями в январе на губернаторском приеме. «Наш долг — заботиться и дальше о семье погибшего. В Челябинской области чтят наших героев СВО, большая роль в этом принадлежит государственному фонду „Защитники Отечества“ и центру реабилитации», — добавил Текслер. В Челябинской области вопросам поддержки участников спецоперации и их семей уделяется особое внимание. Открыт в новом помещении центр поддержки и реабилитации, там также находится филиал госфонда «Защитники Отечества». Параллельно в регионе расширяется пакет льгот для семей участников СВО. В частности, предоставляется выплата на покупку внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке, есть льготы на оплату транспортного налога и компенсация расходов на обучение детей или посещение детского сада. Некоторые категории участников СВО могут получить земельный участок или денежную выплату. Текслер уже встречался с Патимат Германовной и ее сыновьями в январе этого года на губернаторском приеме Telegram-канал правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил ключи от нового автомобиля Changan Alsvin-2 жене погибшего участника СВО, подполковника Аду Щамхалова из Чебаркуля. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба регионального правительства. «Ключи от нового автомобиля Changan Alsvin-2 супруге воина вручили заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова и губернатор Алексей Текслер. [Вручение прошло на] открытии XVIII Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга в Москве», — сообщает пресс-служба областного правительства в своем telegram-канале. Всего в рамках благотворительной программы «Мы помним» ключи от новых машин получили 50 семей погибших участников спецоперации. Семья Щамхаловых — многодетная, в ней воспитывается двое сыновей и дочь. Щамхалов участвовал в спецоперации с первого дня, руководил штурмовым отрядом, удостоен медали «За боевое отличие», двух орденов Мужества. Алексей Текслер встречался с супругой Патимат Германовной и ее сыновьями в январе на губернаторском приеме. «Наш долг — заботиться и дальше о семье погибшего. В Челябинской области чтят наших героев СВО, большая роль в этом принадлежит государственному фонду „Защитники Отечества“ и центру реабилитации», — добавил Текслер. В Челябинской области вопросам поддержки участников спецоперации и их семей уделяется особое внимание. Открыт в новом помещении центр поддержки и реабилитации, там также находится филиал госфонда «Защитники Отечества». Параллельно в регионе расширяется пакет льгот для семей участников СВО. В частности, предоставляется выплата на покупку внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке, есть льготы на оплату транспортного налога и компенсация расходов на обучение детей или посещение детского сада. Некоторые категории участников СВО могут получить земельный участок или денежную выплату.