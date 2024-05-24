Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил ключи от нового автомобиля Changan Alsvin-2 жене погибшего участника СВО, подполковника Аду Щамхалова из Чебаркуля. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Ключи от нового автомобиля Changan Alsvin-2 супруге воина вручили заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова и губернатор Алексей Текслер. [Вручение прошло на] открытии XVIII Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга в Москве», — сообщает пресс-служба областного правительства в своем telegram-канале. Всего в рамках благотворительной программы «Мы помним» ключи от новых машин получили 50 семей погибших участников спецоперации.
Семья Щамхаловых — многодетная, в ней воспитывается двое сыновей и дочь. Щамхалов участвовал в спецоперации с первого дня, руководил штурмовым отрядом, удостоен медали «За боевое отличие», двух орденов Мужества.
Алексей Текслер встречался с супругой Патимат Германовной и ее сыновьями в январе на губернаторском приеме. «Наш долг — заботиться и дальше о семье погибшего. В Челябинской области чтят наших героев СВО, большая роль в этом принадлежит государственному фонду „Защитники Отечества“ и центру реабилитации», — добавил Текслер.
В Челябинской области вопросам поддержки участников спецоперации и их семей уделяется особое внимание. Открыт в новом помещении центр поддержки и реабилитации, там также находится филиал госфонда «Защитники Отечества».
Параллельно в регионе расширяется пакет льгот для семей участников СВО. В частности, предоставляется выплата на покупку внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке, есть льготы на оплату транспортного налога и компенсация расходов на обучение детей или посещение детского сада. Некоторые категории участников СВО могут получить земельный участок или денежную выплату.
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