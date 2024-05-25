25 мая 2024
24 мая 2024

Мэр пермского округа пообещала помощь жителям, пострадавшим от урагана

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в Асбесте, поваленное дерево
В Пермском крае устраняют последствия урагана (архивное фото) Фото:

Глава Гайнского округа Пермского края Елизавета Шалгинских пообещала помощь жителям в устранении последствий мощного урагана, который повредил дома и линии электропередачи. Об этом мэр написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ураган нанес значительный ущерб жителям Гайнского округа: оборваны линии электропередачи, повалены деревья, сорваны крыши на жилых домах, объектах организаций и постройках. Сотрудники ЖКХ уже устраняют последствия, будет работать комиссия по оценке ущерба жилым домам», — подчеркнула Шалгинских.

Жителям, чьи дома остались без крыш из-за урагана, глава округа посоветовала накрыть потолки пленкой и установить посуду в местах протечек. Шалгинских добавила, что людям необходимо сохранять спокойствие в непростой жизненной ситуации.

Ранее сильными порывами ветра снесло металлическую крышу со спорткомплекса в Березниках. Ураган сломал деревья в Перми, повредил линии электропередачи в нескольких округах края. Последствия стихии устраняются.

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Глава Гайнского округа Пермского края Елизавета Шалгинских пообещала помощь жителям в устранении последствий мощного урагана, который повредил дома и линии электропередачи. Об этом мэр написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ураган нанес значительный ущерб жителям Гайнского округа: оборваны линии электропередачи, повалены деревья, сорваны крыши на жилых домах, объектах организаций и постройках. Сотрудники ЖКХ уже устраняют последствия, будет работать комиссия по оценке ущерба жилым домам», — подчеркнула Шалгинских. Жителям, чьи дома остались без крыш из-за урагана, глава округа посоветовала накрыть потолки пленкой и установить посуду в местах протечек. Шалгинских добавила, что людям необходимо сохранять спокойствие в непростой жизненной ситуации. Ранее сильными порывами ветра снесло металлическую крышу со спорткомплекса в Березниках. Ураган сломал деревья в Перми, повредил линии электропередачи в нескольких округах края. Последствия стихии устраняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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