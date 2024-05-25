Происшествия Мэр пермского округа пообещала помощь жителям, пострадавшим от урагана 26 мая 2024 в 10:09 Размер текста - 17 + В Пермском крае устраняют последствия урагана (архивное фото) Фото: Дарья Ефремова © URA.RU Глава Гайнского округа Пермского края Елизавета Шалгинских пообещала помощь жителям в устранении последствий мощного урагана, который повредил дома и линии электропередачи. Об этом мэр написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ураган нанес значительный ущерб жителям Гайнского округа: оборваны линии электропередачи, повалены деревья, сорваны крыши на жилых домах, объектах организаций и постройках. Сотрудники ЖКХ уже устраняют последствия, будет работать комиссия по оценке ущерба жилым домам», — подчеркнула Шалгинских. Жителям, чьи дома остались без крыш из-за урагана, глава округа посоветовала накрыть потолки пленкой и установить посуду в местах протечек. Шалгинских добавила, что людям необходимо сохранять спокойствие в непростой жизненной ситуации. Ранее сильными порывами ветра снесло металлическую крышу со спорткомплекса в Березниках. Ураган сломал деревья в Перми, повредил линии электропередачи в нескольких округах края. Последствия стихии устраняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Гайнского округа Пермского края Елизавета Шалгинских пообещала помощь жителям в устранении последствий мощного урагана, который повредил дома и линии электропередачи. Об этом мэр написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ураган нанес значительный ущерб жителям Гайнского округа: оборваны линии электропередачи, повалены деревья, сорваны крыши на жилых домах, объектах организаций и постройках. Сотрудники ЖКХ уже устраняют последствия, будет работать комиссия по оценке ущерба жилым домам», — подчеркнула Шалгинских. Жителям, чьи дома остались без крыш из-за урагана, глава округа посоветовала накрыть потолки пленкой и установить посуду в местах протечек. Шалгинских добавила, что людям необходимо сохранять спокойствие в непростой жизненной ситуации. Ранее сильными порывами ветра снесло металлическую крышу со спорткомплекса в Березниках. Ураган сломал деревья в Перми, повредил линии электропередачи в нескольких округах края. Последствия стихии устраняются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям