Песков рассказал об отношениях Путина и Мирзиеева

Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым очень добрые. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Естественно, президент Узбекистана подчеркнуто, так сказать, по-доброму относится к нашему президенту, у них очень добрые личные торошения», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что неформальное общение лидеров является важной частью.
Ранее Песков сообщал, что во время визита в Узбекистан Путин планирует обсудить «чувствительными вопросы» с Мирзиеевым. Также представитель Кремля заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа.
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