Песков рассказал об отношениях Путина и Мирзиеева

Песков: отношения Путина и Мирзиеева очень добрые

26 мая 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Песков оценил отношения Путина и Мирзиеева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым очень добрые. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Естественно, президент Узбекистана подчеркнуто, так сказать, по-доброму относится к нашему президенту, у них очень добрые личные торошения», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что неформальное общение лидеров является важной частью. Ранее Песков сообщал, что во время визита в Узбекистан Путин планирует обсудить «чувствительными вопросы» с Мирзиеевым. Также представитель Кремля заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым очень добрые. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Естественно, президент Узбекистана подчеркнуто, так сказать, по-доброму относится к нашему президенту, у них очень добрые личные торошения», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что неформальное общение лидеров является важной частью. Ранее Песков сообщал, что во время визита в Узбекистан Путин планирует обсудить «чувствительными вопросы» с Мирзиеевым. Также представитель Кремля заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа.