Песков рассказал об отношениях Путина и Мирзиеева

Песков: отношения Путина и Мирзиеева очень добрые
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков оценил отношения Путина и Мирзиеева Фото:

Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым очень добрые. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, президент Узбекистана подчеркнуто, так сказать, по-доброму относится к нашему президенту, у них очень добрые личные торошения», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что неформальное общение лидеров является важной частью.

Ранее Песков сообщал, что во время визита в Узбекистан Путин планирует обсудить «чувствительными вопросы» с Мирзиеевым. Также представитель Кремля заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа.

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Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым очень добрые. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Естественно, президент Узбекистана подчеркнуто, так сказать, по-доброму относится к нашему президенту, у них очень добрые личные торошения», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что неформальное общение лидеров является важной частью. Ранее Песков сообщал, что во время визита в Узбекистан Путин планирует обсудить «чувствительными вопросы» с Мирзиеевым. Также представитель Кремля заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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