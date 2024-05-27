Названы крупные города, где мэры ушли отставку с начала 2024 года

«Ведомости»: подавшие в отставку мэры городов РФ нашли другую работу

Трое из пяти сложивших полномочия мэров занимали свои посты более одного срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России с начала 2024 года ушли в отставку мэры нескольких крупных городов, в том числе Новосибирска, Воронежа и Сургута. Только трое из пяти сложивших полномочия мэров занимали свои посты более одного срока, пишут «Ведомости».

«С начала 2024 г. ушли в отставку мэры ряда крупных городов — Новосибирска, Вологды, Воронежа, Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) и Сочи (Краснодарский край. Трое из пяти сложивших полномочия мэров находились на своих постах более одного срока», — говорится в статье издания. Это Анатолий Локоть (Новосибирск, КПРФ), Вадим Кстенин (Воронеж, «Единая Россия» (ЕР)), Сергей Воропанов (Вологда, ЕР).

Локоть — единственный из покинувших пост, кто избирался на прямых выборах. Срок у него заканчивался в апреле 2024 года, но он ушел в январе. Новым мэром Новосибирска стал Максим Кудрявцев, занимавший до этого пост заместителя губернатор региона.

Большинство подавших в отставку мэров объяснили свое решение переходом на другую работу. Но про трудоустройство экс-мэра Новосибирска пока информации нет.

В частности, Воропанов (Вологда) должен был «остаться работать в команде, но в другом качестве», говорил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Андрей Филатов (Сургут) объяснил решение личными причинами.

Алексей Копайгородский (Сочи) также заявил о переходе на новое место работы, но о нем пока ничего не известно. Кстенин (Воронеж) с 1 июля перейдет на работу в коммунальное предприятие ООО «РБК-Воронеж».

Уровень ротации на постах мэров высокий и это одна из самых нестабильных кадровых позиций в России, считает политолог Александр Кынев. Чтобы мэр просидел больше четрых-пяти лет — это большая редкость, отмечает он.

Ранее об отставке также объявила глава Радужного (ХМАО) Наталья Гулина. Вечером 26 мая она сообщила на своей странице в соцсети, что покидает свой пост, который занимала на протяжении пяти лет. В прощальном посте она отметила ряд достижений за время своей деятельности.