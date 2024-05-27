На праймериз в Златоусте победитель ушел в ошеломительный отрыв от соперников

27 мая 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Довыборы депутата в Златоусте состоятся 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На предварительных выборах «Единой России» кандидатов на освободившееся место депутата горсобрания по округу № 18 победитель набрал в десятки раз больше голосов, чем его соперники. Об этом свидетельствуют данные сайта ЕР, опубликованные 27 мая. «Рылин Денис Юрьевич — 571 голос. Ежов Сергей Анатольевич — 20 голосов. Гладышев Константин Евгеньевич — 4 голоса. Курбатов Никита Витальевич — 3 голоса. Господинов Виктор Павлович — 2 голоса», — сообщает ресурс. Денису Рылину 44 года, он член партии Единая Россия». Работает замдиректора компании «Уралстар», занимающейся грузоперевозками. Избирательный округ № 18 в Златоусте остался без депутата в июле прошлого года, когда скончался 46-летний депутат Владислав Волков. Окончание срока полномочий шестого созыва в сентябре 2025 года, так что новому депутату, которого выберут 8 сентября, останется работать год. Впрочем, за этот год у него будет возможность повысить узнаваемость в округе и получить хорошие шансы на избрание уже в седьмой созыв горсобрания. Предварительные выборы ЕР проводятся в электронном виде на специальном портале и завершатся 26 мая. Денис Рылин, победивший на праймериз, получит поддержку «Единой России» на выборах 8 сентября. Однако это далеко не гарантия победы в них. Так, покойный Волков был самовыдвиженцем, а представитель ЕР на прошлых выборах в округе № 18 не набрал достаточного количества голосов для победы. Помимо Златоуста, итоги праймериз подвели на выборах депутатов Челябинской городской думы. Также предварительные выборы состоялись в Саткинском округе и Копейске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На предварительных выборах «Единой России» кандидатов на освободившееся место депутата горсобрания по округу № 18 победитель набрал в десятки раз больше голосов, чем его соперники. Об этом свидетельствуют данные сайта ЕР, опубликованные 27 мая. «Рылин Денис Юрьевич — 571 голос. Ежов Сергей Анатольевич — 20 голосов. Гладышев Константин Евгеньевич — 4 голоса. Курбатов Никита Витальевич — 3 голоса. Господинов Виктор Павлович — 2 голоса», — сообщает ресурс. Денису Рылину 44 года, он член партии Единая Россия». Работает замдиректора компании «Уралстар», занимающейся грузоперевозками. Избирательный округ № 18 в Златоусте остался без депутата в июле прошлого года, когда скончался 46-летний депутат Владислав Волков. Окончание срока полномочий шестого созыва в сентябре 2025 года, так что новому депутату, которого выберут 8 сентября, останется работать год. Впрочем, за этот год у него будет возможность повысить узнаваемость в округе и получить хорошие шансы на избрание уже в седьмой созыв горсобрания. Предварительные выборы ЕР проводятся в электронном виде на специальном портале и завершатся 26 мая. Денис Рылин, победивший на праймериз, получит поддержку «Единой России» на выборах 8 сентября. Однако это далеко не гарантия победы в них. Так, покойный Волков был самовыдвиженцем, а представитель ЕР на прошлых выборах в округе № 18 не набрал достаточного количества голосов для победы. Помимо Златоуста, итоги праймериз подвели на выборах депутатов Челябинской городской думы. Также предварительные выборы состоялись в Саткинском округе и Копейске.