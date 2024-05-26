Два действующих депутата гордумы Челябинска прошли в список ЕР в ходе праймериз

Спикер челгордумы Андрей Шмидт войдет в список ЕР на выборах 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В список партии «Единая Россия» на праймериз в городскую думу Челябинска по состоянию на 27 мая проходят два действующих депутата гордумы. Это спикер думы Андрей Шмидт и гендиректор ЗАО «Картель «Промснаб» Владимир Бодров, следует из информации на сайте ЕР.

«Председатель городской думы Андрей Шмидт занимает в списке четвертое место с 13296 голосами. Депутат гордумы Владимир Бодров на седьмом месте в списке с 11453 голосами», — говорится на сайте.

Первое место в списке заняла лидер регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова (15979 голосов). Вторым идет депутат Госдумы Олег Голиков (14530 голосов). За ним следует первый заместитель спикера заксобрания региона, участник СВО Денис Моисеев (13881 голос). Пятое место занимает также депутат заксобрания области Сергей Буяков (12559 голосов).

Шестую позицию в списке занял руководитель регисполкома ЕР Виталий Маслов (11947 голосов). На восьмой строчке — замдиректора «Промышленной инвестиционной компании», депутат Калининского райсовета Александр Спицын (10923 голоса). Девятое место — у помощника советника президента АО «РМК» в Челябинске Максима Зубкова (10588 голосов). Десятая в списке — директор по организации продаж банка «УБРиР» Татьяна Морозова (10365 голосов). На 11-м месте — руководитель региональной «Молодой гвардии» Максим Голощапов (10118 голосов). На 12-м месте — замдиректора «Челябинского цинкового завода» Олег Осипенко (9857 голосов).

Всего в челгордуме 12 мест по списку, соответственно, 12 лидеров списка из 29 участников праймериз будут выдвинуты от «Единой России» на выборах 8 сентября. Однако не исключено, что кто-то из лидеров откажется от участия в выборах. В этом случаи шанс на включение в список появится у занявшего 13-е место гендиректора компании «Бизнес-Актив» Сергея Евтеева, у ставшего 14-м председателя правления «Антикризисного центра «Советник» Вячеслава Курилина и занявшего 15 место депутата челгордумы, гендиректора застройщика «Южуралстройсервис» Рафаила Шафигулина.

Ранее в ЕР опубликовали результаты праймериз в гордуму по одномандатным округам. Также итоги праймериз подвели в Копейске, Саткинском округе и Златоусте.