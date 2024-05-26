Победу на праймериз ЕР в Сатке одержали действующие депутаты и школьный сторож

Выборы окружного собрания первого созыва состоятся 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На предварительных выборах «Единой России» в Саткинском округе (Челябинская область) в 20 из 21 округа победу одержали действующие депутаты различных уровней. Это как депутаты райсобрания, так и представители упраздняемых в этом году советов городских и сельских поселений, сообщается на сайте партии.

«Двое из десяти депутатов райсобрания, принявших участие в праймериз ЕР, проиграли предварительные выборы. На избирательном округе № 10 депутат райсобрания Александр Журкевич уступил депутату саткинского горсовета, горному мастеру ООО „Группа ‚Магнезит‘ Павлу Бирючеву. При этом Журкевич занял последнее, третье место (21 голос против 54 у Бирючева). На округе № 11 депутат райсобрания Сергей Бойко отдал первенство директору по развитию АО ‚Энергосистемы, депутату саткинского горсовета Алексею Толстых‘, — сообщается на сайте.

Остальные восемь депутатов райсобрания выиграли праймериз. Это председатель райсобрания Николай Бурматов (округ № 1, 121 голос), замредактора газеты «Саткинский рабочий» Светлана Перфильева (округ № 3, 139 голосов), начальник отдела АО «Группа Магнезит» Амир Гилязов (округ № 4, 104 голоса), директор школы № 5 Ирина Кузина (округ № 6, 133 голоса), директор школы № 14 Светлана Павлова (округ № 8, 132 голоса), сотрудник психоневрологического интерната «Синегорье» Светлана Князева (округ № 14, 73 голоса), директор школы № 9 Ирина Хакимьянова (округ № 20, 188 голосов) и директор школы № 12 Ирина Зоркальцева (округ № 21, 105 голосов).

На округе № 2 победил гендиректор компании «КомРит», депутат саткинского горсовета Иван Савельев (163 голоса). На округе № 5 — начальник службы качества АО «Энергосистемы», так же депутат горсовета Яна Герасимова. На округе № 7 — депутат горсовета, сменный мастер с «Магнезита» Дмитрий Коростелев (276 голосов). Округ № 9 взял директор саткинского психоневрологического интерната, депутат совета Романовского сельского поселения Игорь Арефьев (89 голосов). На округе № 12 выиграл ИП, депутат саткинского горсовета Иван Кочкин (59 голосов). На избирательном округе № 13 победу одержал депутат Сулеинского городского поселения, директор охранной компании Алексей Фролкин (131 голос). На округе № 15 — директор айлинской школы, депутат совета Айлинского сельского поселения Людмила Кильдяева (66 голосов). На округе № 16 праймериз выиграла специалист абонентского отдела компании «Транстепло», депутат Бердяушского городского поселения Наталья Овчарук (58 голосов). Округа № 18 и 19 выиграли депутаты совета Бакальского городского поселения — спикер горсовета Юрий Гребенщиков (71 голос) и гендиректор «Управляющей компании ЖКХ» Елена Рюмина.

Единственным кандидатом, выигравшим праймериз и при этом не являющимся депутатом никакого уровня, стал сторож саткинской школы № 14 Алексей Черепанов. В высококонкурентной борьбе (78 против 70 голосов) на округе № 17 он победил инженера-программиста Данилу Плохова.

Победившие на праймериз кандидаты будут выдвинуты «Единой Россией» на выборах депутатов Саткинского городского округа первого созыва. Райсобрание, городские и сельские советы будут ликвидированы в связи с преобразования Саткинского района в муниципальный округ. Помимо Саткинского округа, праймериз ЕР прошли в Челябинске, Копейске и Златоусте.