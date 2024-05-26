На праймериз в Копейске победили пять директоров и сборщик боеприпасов

27 мая 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Из двух участников СВО, выдвинувшихся на праймериз в Копейске, победу одержал один — Евгений Волосов Фото: Алексей Самаев © URA.RU В Копейске (Челябинская область) подвели итоги предварительных выборов «Единой России» на довыборах в городское собрание депутатов, на которых будет распределено сразу шесть мандатов. В праймериз победу одержали пятеро руководителей предприятий и организаций и бывший депутат, ныне работающий сборщиком боеприпасов. «На праймериз на избирательном округе № 13 за победу боролись два сборщика боеприпасов завода „Пластмасс“. Один из них — участник СВО Иван Козловский, второй — депутат горсобрания прошлого созыва Василий Титов. Титов набрал 168 голосов, Козловский — 33», — сообщается на сайте партии. На остальных округах победители одержали не менее убедительную победу. На округе № 5 победа осталась за Роланом Зантария с 226 голосами (ближайший соперник — восемь). Праймериз на округе № 7 выиграл директор школы № 44 Сергей Типушков со 190 голосами (ближайший преследователь — 11). Предварительные выборы на округе № 8 выиграл директор ООО «Шторм», участник СВО Евгений Волосов со 132 голосами (ближайший преследователь — 10). На округе № 10 победу с лучшим результатом в городе — 332 голоса — одержала директор школы № 6 Евгения Подорванова (ближайший соперник — 20). Избирательный округ № 21 забрал директор ООО «УралПрофСервис» Максим Лузгин (175 голосов). Эти кандидатуры будут выдвинуты ЕР на довыборы, которые состоятся 8 сентября. Пять мест в собрании освободились по решению суда, который постановил лишить депутатов статуса за конфликт интересов осенью 2023 года. Еще один сложил полномочия по состоянию здоровья в марте текущего года. Помимо Копейска, в ЕР огласили победителей праймериз на выборах в гордуму Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) подвели итоги предварительных выборов «Единой России» на довыборах в городское собрание депутатов, на которых будет распределено сразу шесть мандатов. В праймериз победу одержали пятеро руководителей предприятий и организаций и бывший депутат, ныне работающий сборщиком боеприпасов. «На праймериз на избирательном округе № 13 за победу боролись два сборщика боеприпасов завода „Пластмасс“. Один из них — участник СВО Иван Козловский, второй — депутат горсобрания прошлого созыва Василий Титов. Титов набрал 168 голосов, Козловский — 33», — сообщается на сайте партии. На остальных округах победители одержали не менее убедительную победу. На округе № 5 победа осталась за Роланом Зантария с 226 голосами (ближайший соперник — восемь). Праймериз на округе № 7 выиграл директор школы № 44 Сергей Типушков со 190 голосами (ближайший преследователь — 11). Предварительные выборы на округе № 8 выиграл директор ООО «Шторм», участник СВО Евгений Волосов со 132 голосами (ближайший преследователь — 10). На округе № 10 победу с лучшим результатом в городе — 332 голоса — одержала директор школы № 6 Евгения Подорванова (ближайший соперник — 20). Избирательный округ № 21 забрал директор ООО «УралПрофСервис» Максим Лузгин (175 голосов). Эти кандидатуры будут выдвинуты ЕР на довыборы, которые состоятся 8 сентября. Пять мест в собрании освободились по решению суда, который постановил лишить депутатов статуса за конфликт интересов осенью 2023 года. Еще один сложил полномочия по состоянию здоровья в марте текущего года. Помимо Копейска, в ЕР огласили победителей праймериз на выборах в гордуму Челябинска.