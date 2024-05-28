Как в Перми пограничники отмечают свой праздник, фоторепортаж URA.RU

Организатор празднования Дня пограничника в Перми Виктор Любимов (слева) приехал на набережную Камы верхом на коне
Десятки пермяков во вторник, 28 мая собрались на набережной Камы, где прошли основные праздничные мероприятия в честь Дня пограничника. Здесь же утром состоялось традиционное шествие пограничников, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.
Накануне праздника пограничники собрались у памятника «Разорванное братство», где возложили цветы в память о земляках, погибших в ходе военного конфликта в Афганистане. Сегодня власти не стали перекрывать центр Перми, чтобы не создавать неудобства для горожан.
Утром во вторник 28 мая ветераны-пограничники стали стягиваться к Речному вокзалу. Здесь, на набережной Камы проходят основные праздничные мероприятия в честь Дня пограничника
Некоторые пермяки пришли на праздник со своими родными
Ветераны-пограничники приветствовали друг друга теплыми объятиями
Собравшихся приветствовал председатель краевой организации «Союз пограничников Прикамья» Виктор Любимов
Воспитанники пермских спортшкол устроили показательные выступления для пермских пограничиников
Участники праздника смогли проверить себя на силу и выносливость
На набережной для пограничников провели соревнования по поднятию гири
Ветераны погранвойск вспомнили навыки по снаряжению автоматного магазина патронами
Концерт для участников праздника в амфитеатре на набережной Камы
Ветераны-пограничники с удовольствием танцевали под песни пермских исполнителей
Фото на память с боевыми друзьями
Сотрудники полиции следили за соблюдением порядка во время праздника как на берегу…
…так и на реке
Верные четвероногие друзья пограничников тоже пришли на праздник
Пермяки вспоминали годы военной службы, сидя на лавочке в погожий весенний день
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