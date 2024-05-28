Как в Перми пограничники отмечают свой праздник, фоторепортаж URA.RU

Пермские пограничники собрались на набережной Камы, чтобы отметить свой праздник

Организатор празднования Дня пограничника в Перми Виктор Любимов (слева) приехал на набережную Камы верхом на коне Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Десятки пермяков во вторник, 28 мая собрались на набережной Камы, где прошли основные праздничные мероприятия в честь Дня пограничника. Здесь же утром состоялось традиционное шествие пограничников, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

Накануне праздника пограничники собрались у памятника «Разорванное братство», где возложили цветы в память о земляках, погибших в ходе военного конфликта в Афганистане. Сегодня власти не стали перекрывать центр Перми, чтобы не создавать неудобства для горожан.

Утром во вторник 28 мая ветераны-пограничники стали стягиваться к Речному вокзалу. Здесь, на набережной Камы проходят основные праздничные мероприятия в честь Дня пограничника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Некоторые пермяки пришли на праздник со своими родными Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ветераны-пограничники приветствовали друг друга теплыми объятиями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Собравшихся приветствовал председатель краевой организации «Союз пограничников Прикамья» Виктор Любимов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Воспитанники пермских спортшкол устроили показательные выступления для пермских пограничиников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Участники праздника смогли проверить себя на силу и выносливость Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На набережной для пограничников провели соревнования по поднятию гири Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ветераны погранвойск вспомнили навыки по снаряжению автоматного магазина патронами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Концерт для участников праздника в амфитеатре на набережной Камы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ветераны-пограничники с удовольствием танцевали под песни пермских исполнителей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фото на память с боевыми друзьями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сотрудники полиции следили за соблюдением порядка во время праздника как на берегу… Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

…так и на реке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Верные четвероногие друзья пограничников тоже пришли на праздник Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермяки вспоминали годы военной службы, сидя на лавочке в погожий весенний день Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU