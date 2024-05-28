Как в Перми пограничники отмечают свой праздник, фоторепортаж URA.RU

Пермские пограничники собрались на набережной Камы, чтобы отметить свой праздник
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День пограничника. Пермь, флаг пограничный войск, праздник, день пограничника
Организатор празднования Дня пограничника в Перми Виктор Любимов (слева) приехал на набережную Камы верхом на коне Фото:

Десятки пермяков во вторник, 28 мая собрались на набережной Камы, где прошли основные праздничные мероприятия в честь Дня пограничника. Здесь же утром состоялось традиционное шествие пограничников, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

Накануне праздника пограничники собрались у памятника «Разорванное братство», где возложили цветы в память о земляках, погибших в ходе военного конфликта в Афганистане. Сегодня власти не стали перекрывать центр Перми, чтобы не создавать неудобства для горожан.

День пограничника. Пермь
Утром во вторник 28 мая ветераны-пограничники стали стягиваться к Речному вокзалу. Здесь, на набережной Камы проходят основные праздничные мероприятия в честь Дня пограничника
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День пограничника. Пермь
Некоторые пермяки пришли на праздник со своими родными
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День пограничника. Пермь
Ветераны-пограничники приветствовали друг друга теплыми объятиями
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День пограничника. Пермь
Собравшихся приветствовал председатель краевой организации «Союз пограничников Прикамья» Виктор Любимов
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День пограничника. Пермь
Воспитанники пермских спортшкол устроили показательные выступления для пермских пограничиников
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День пограничника. Пермь
Участники праздника смогли проверить себя на силу и выносливость
Фото:

День пограничника. Пермь
На набережной для пограничников провели соревнования по поднятию гири
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День пограничника. Пермь
Ветераны погранвойск вспомнили навыки по снаряжению автоматного магазина патронами
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День пограничника. Пермь
Концерт для участников праздника в амфитеатре на набережной Камы
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День пограничника. Пермь
Ветераны-пограничники с удовольствием танцевали под песни пермских исполнителей
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День пограничника. Пермь
Фото на память с боевыми друзьями
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День пограничника. Пермь
Сотрудники полиции следили за соблюдением порядка во время праздника как на берегу…
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День пограничника. Пермь
…так и на реке
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День пограничника. Пермь
Верные четвероногие друзья пограничников тоже пришли на праздник
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День пограничника. Пермь
Пермяки вспоминали годы военной службы, сидя на лавочке в погожий весенний день
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Десятки пермяков во вторник, 28 мая собрались на набережной Камы, где прошли основные праздничные мероприятия в честь Дня пограничника. Здесь же утром состоялось традиционное шествие пограничников, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. Накануне праздника пограничники собрались у памятника «Разорванное братство», где возложили цветы в память о земляках, погибших в ходе военного конфликта в Афганистане. Сегодня власти не стали перекрывать центр Перми, чтобы не создавать неудобства для горожан.
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