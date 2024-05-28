28 мая 2024

На пермском кладбище ураган повредил могилы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, кресты, похороны, кладбища
Сильный ветер повалил памятники на кладбище в Березниках (архивное фото) Фото:

В городе Березники (Пермский край) ураган повалил деревья на городском кладбище, которые повредили могильные плиты. Об этом жители сообщили в паблике «Жилнадзор Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Ураган на Усольском кладбище в Березниках повредил могильные плиты и оградки. На могилы упали деревья», — говорится в сообщении горожан, к которому они прикрепили фото с места событий.

Ранее в Березниках сильным ветром сдуло крышу с местного спорткомплекса. Прокуратура начала проверку подрядчика, который построил ФОК «Любимов».

Ураган повалил деревья на Усольском кладбище
Ураган повалил деревья на Усольском кладбище
Фото:

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В городе Березники (Пермский край) ураган повалил деревья на городском кладбище, которые повредили могильные плиты. Об этом жители сообщили в паблике «Жилнадзор Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Ураган на Усольском кладбище в Березниках повредил могильные плиты и оградки. На могилы упали деревья», — говорится в сообщении горожан, к которому они прикрепили фото с места событий. Ранее в Березниках сильным ветром сдуло крышу с местного спорткомплекса. Прокуратура начала проверку подрядчика, который построил ФОК «Любимов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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