На пермском кладбище ураган повредил могилы. Фото

29 мая 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Сильный ветер повалил памятники на кладбище в Березниках (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В городе Березники (Пермский край) ураган повалил деревья на городском кладбище, которые повредили могильные плиты. Об этом жители сообщили в паблике «Жилнадзор Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Ураган на Усольском кладбище в Березниках повредил могильные плиты и оградки. На могилы упали деревья», — говорится в сообщении горожан, к которому они прикрепили фото с места событий. Ранее в Березниках сильным ветром сдуло крышу с местного спорткомплекса. Прокуратура начала проверку подрядчика, который построил ФОК «Любимов». Ураган повалил деревья на Усольском кладбище паблик «Жилнадзор Березники» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Березники (Пермский край) ураган повалил деревья на городском кладбище, которые повредили могильные плиты. Об этом жители сообщили в паблике «Жилнадзор Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Ураган на Усольском кладбище в Березниках повредил могильные плиты и оградки. На могилы упали деревья», — говорится в сообщении горожан, к которому они прикрепили фото с места событий. Ранее в Березниках сильным ветром сдуло крышу с местного спорткомплекса. Прокуратура начала проверку подрядчика, который построил ФОК «Любимов».