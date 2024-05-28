На пермском кладбище ураган повредил могилы. Фото

Сильный ветер повалил памятники на кладбище в Березниках (архивное фото)
В городе Березники (Пермский край) ураган повалил деревья на городском кладбище, которые повредили могильные плиты. Об этом жители сообщили в паблике «Жилнадзор Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Ураган на Усольском кладбище в Березниках повредил могильные плиты и оградки. На могилы упали деревья», — говорится в сообщении горожан, к которому они прикрепили фото с места событий.
Ранее в Березниках сильным ветром сдуло крышу с местного спорткомплекса. Прокуратура начала проверку подрядчика, который построил ФОК «Любимов».
Ураган повалил деревья на Усольском кладбище
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