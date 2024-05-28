Депутат думы ХМАО потребовал сажать мэров, допустивших лесные пожары

Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук потребовал сажать мэров, допустивших лесные пожары. На заседании комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству он заявил, что не все муниципалитеты готовы к возможным возгораниям, передает журналист URA.RU.
Он заявил, что не все муниципалитеты готовы к возможным возгораниям. В частности, не созданы вовремя противопожарные барьеры между лесом и населенными пунктами. Парламентарий отметил, что готов предоставить спецтехнику на безвозмездной основе, если ее не выделили местные власти, но уточнил, что это маркер недоработки и предложил главам поселений нести уголовную ответственность в случае, если загорится лес и будут жертвы.
Замглавы регионального управления МЧС Артамонов в ответ пояснил, что в муниципалитетах не хватает спецтехники — она постепенно выходит из строя, а ремонт усложнился из-за санкций. Но такая проблема не только в Югре, но и по всей России. По словам Артамонова, остался один доступный производитель, однако окружные власти ищут пути решения проблемы.
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