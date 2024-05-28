28 мая 2024

Депутат думы ХМАО потребовал сажать мэров, допустивших лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Не все населенные пункты ХМАО готовы к пожароопасному сезону
Не все населенные пункты ХМАО готовы к пожароопасному сезону Фото:

Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук потребовал сажать мэров, допустивших лесные пожары. На заседании комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству он заявил, что не все муниципалитеты готовы к возможным возгораниям, передает журналист URA.RU.

Он заявил, что не все муниципалитеты готовы к возможным возгораниям. В частности, не созданы вовремя противопожарные барьеры между лесом и населенными пунктами. Парламентарий отметил, что готов предоставить спецтехнику на безвозмездной основе, если ее не выделили местные власти, но уточнил, что это маркер недоработки и предложил главам поселений нести уголовную ответственность в случае, если загорится лес и будут жертвы.

Замглавы регионального управления МЧС Артамонов в ответ пояснил, что в муниципалитетах не хватает спецтехники — она постепенно выходит из строя, а ремонт усложнился из-за санкций. Но такая проблема не только в Югре, но и по всей России. По словам Артамонова, остался один доступный производитель, однако окружные власти ищут пути решения проблемы.

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Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук потребовал сажать мэров, допустивших лесные пожары. На заседании комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству он заявил, что не все муниципалитеты готовы к возможным возгораниям, передает журналист URA.RU. Он заявил, что не все муниципалитеты готовы к возможным возгораниям. В частности, не созданы вовремя противопожарные барьеры между лесом и населенными пунктами. Парламентарий отметил, что готов предоставить спецтехнику на безвозмездной основе, если ее не выделили местные власти, но уточнил, что это маркер недоработки и предложил главам поселений нести уголовную ответственность в случае, если загорится лес и будут жертвы. Замглавы регионального управления МЧС Артамонов в ответ пояснил, что в муниципалитетах не хватает спецтехники — она постепенно выходит из строя, а ремонт усложнился из-за санкций. Но такая проблема не только в Югре, но и по всей России. По словам Артамонова, остался один доступный производитель, однако окружные власти ищут пути решения проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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