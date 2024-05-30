IT-бизнес готовится к оптимизации налогов, но их повышение некритично

Гендиректор IW GROUP Шибаев: повышение налогов для IT-бизнеса некритично

30 мая 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Гораздо более критичной в IT-секторе считается необходимость оплаты НДС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Налог на прибыль для IT-компаний возрастет, с 1 января 2025 года они будут платить 5%. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрены на заседании правительства 30 мая. Генеральный директор компании-разработчика IW GROUP Александр Шибаев прокомментировал URA.RU, насколько критичны эти изменения для IT-отрасли. «Ставка, которую предлагается вести по налогу на прибыль, сама по себе не критична ни для крупных IT-компаний, ни для стартапов. Однако ее нужно оценивать не отдельно, а в рамках полной налоговой нагрузки», — пояснил Шибаев. Новость по теме Глава «ОПОРЫ РОССИИ» оценил увеличение налога на прибыль до 25% По его мнению, больше опасений вызывает ситуация с внедрением НДС для IT-компаний, поскольку на российском рынке высоких технологий большинство небольших предприятий использует упрощенную систему налогообложения. Те же, чей оборот превышает 60 млн рублей, в соответствии с налоговыми поправками, попадают под НДС. «Это гораздо критичнее для IT, потому что в данном случае НДС посчитают с общей выручки», — сказал эксперт. При этом Шибаев считает, что если грамотно сбалансировать налоговую нагрузку на разные формы IT-предприятий, то новая налоговая ставка не станет помехой для дальнейшего развития отраслевых субъектов. «В противном случае может возникнуть такой момент: ставка Центробанка сейчас 16%, а маржинальность IT-компаний по некоторым направлениям бизнеса — около 20%. У акционеров уже сейчас возникает вопрос: стоит ли продолжать заниматься таким низкомаржинальным бизнесом, который при увеличении налоговой нагрузкой превратится в убыточный?» — опасается Шибаев. Новость по теме В правительстве объявили, какие изменения ждут бизнес и бюджет Из-за увеличения общей налоговой нагрузки, заметил эксперт, IT-компании будут вынуждены переложить возросшие расходы на плечи заказчиков. «Введение новой налоговой ставки напрямую не повлияет на стоимость IT-продуктов, однако косвенно может привести к росту цен. Это, кстати, коснется и IT-компаний, которые являются дочерними предприятиями окологосударственных организаций, а также компаний, которые работают для госсектора. Свои возросшие расходы они, вероятно, переложат на бремя госбюджета, и это может аукнуться налогоплательщикам, чего не хотелось бы допустить», — заключил глава IW GROUP. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налог на прибыль для IT-компаний возрастет, с 1 января 2025 года они будут платить 5%. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрены на заседании правительства 30 мая. Генеральный директор компании-разработчика IW GROUP Александр Шибаев прокомментировал URA.RU, насколько критичны эти изменения для IT-отрасли. По его мнению, больше опасений вызывает ситуация с внедрением НДС для IT-компаний, поскольку на российском рынке высоких технологий большинство небольших предприятий использует упрощенную систему налогообложения. Те же, чей оборот превышает 60 млн рублей, в соответствии с налоговыми поправками, попадают под НДС. «Это гораздо критичнее для IT, потому что в данном случае НДС посчитают с общей выручки», — сказал эксперт. При этом Шибаев считает, что если грамотно сбалансировать налоговую нагрузку на разные формы IT-предприятий, то новая налоговая ставка не станет помехой для дальнейшего развития отраслевых субъектов. «В противном случае может возникнуть такой момент: ставка Центробанка сейчас 16%, а маржинальность IT-компаний по некоторым направлениям бизнеса — около 20%. У акционеров уже сейчас возникает вопрос: стоит ли продолжать заниматься таким низкомаржинальным бизнесом, который при увеличении налоговой нагрузкой превратится в убыточный?» — опасается Шибаев. Из-за увеличения общей налоговой нагрузки, заметил эксперт, IT-компании будут вынуждены переложить возросшие расходы на плечи заказчиков. «Введение новой налоговой ставки напрямую не повлияет на стоимость IT-продуктов, однако косвенно может привести к росту цен. Это, кстати, коснется и IT-компаний, которые являются дочерними предприятиями окологосударственных организаций, а также компаний, которые работают для госсектора. Свои возросшие расходы они, вероятно, переложат на бремя госбюджета, и это может аукнуться налогоплательщикам, чего не хотелось бы допустить», — заключил глава IW GROUP.