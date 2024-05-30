30 мая 2024

За полгода 60% челябинских работодателей подняли зарплаты

SuperJob: за полгода 60% челябинских фирм подняли зарплаты персонала
© Служба новостей «URA.RU»
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Вслед за крупными основными драйверами роста зарплат стали малые фирмы
Вслед за крупными основными драйверами роста зарплат стали малые фирмы Фото:

В Челябинской области 60% работодателей за последние полгода подняли зарплаты. Как 31 мая сообщили в пресс-службе платформы SuperJob, в последнее время чаще это делали малые предприятия.

«Большинство компаний, 58%, провели повышение или индексацию окладов менее чем полгода назад. А каждая пятая челябинская организация пересматривала зарплаты от 6 до 12 месяцев назад», — отметили в SuperJob.

Эти данные основаны на опросе, в котором участвовали HR-менеджеры челябинских компаний. Согласно полученной информации, в IT-секторе повышение зарплат произошло в 60% случаев, среди логистических и торговых компаний поднимали зарплату 58% и 57% работодателей соответственно. Тенденция соответствует общероссийскому тренду на рост оплаты труда. В конце мая об увеличении доходов на 17% за пять месяцев затронуло сварщиков.

При этом 13% опрошенных заявили, что у них зарплата давно не поднималась. Респонденты отметили, что роста не было более одного-двух лет.

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В Челябинской области 60% работодателей за последние полгода подняли зарплаты. Как 31 мая сообщили в пресс-службе платформы SuperJob, в последнее время чаще это делали малые предприятия. «Большинство компаний, 58%, провели повышение или индексацию окладов менее чем полгода назад. А каждая пятая челябинская организация пересматривала зарплаты от 6 до 12 месяцев назад», — отметили в SuperJob. Эти данные основаны на опросе, в котором участвовали HR-менеджеры челябинских компаний. Согласно полученной информации, в IT-секторе повышение зарплат произошло в 60% случаев, среди логистических и торговых компаний поднимали зарплату 58% и 57% работодателей соответственно. Тенденция соответствует общероссийскому тренду на рост оплаты труда. В конце мая об увеличении доходов на 17% за пять месяцев затронуло сварщиков. При этом 13% опрошенных заявили, что у них зарплата давно не поднималась. Респонденты отметили, что роста не было более одного-двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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