За полгода 60% челябинских работодателей подняли зарплаты

В Челябинской области 60% работодателей за последние полгода подняли зарплаты. Как 31 мая сообщили в пресс-службе платформы SuperJob, в последнее время чаще это делали малые предприятия.
«Большинство компаний, 58%, провели повышение или индексацию окладов менее чем полгода назад. А каждая пятая челябинская организация пересматривала зарплаты от 6 до 12 месяцев назад», — отметили в SuperJob.
Эти данные основаны на опросе, в котором участвовали HR-менеджеры челябинских компаний. Согласно полученной информации, в IT-секторе повышение зарплат произошло в 60% случаев, среди логистических и торговых компаний поднимали зарплату 58% и 57% работодателей соответственно. Тенденция соответствует общероссийскому тренду на рост оплаты труда. В конце мая об увеличении доходов на 17% за пять месяцев затронуло сварщиков.
При этом 13% опрошенных заявили, что у них зарплата давно не поднималась. Респонденты отметили, что роста не было более одного-двух лет.
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