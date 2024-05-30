30 мая 2024

В центре Екатеринбурга появится трехметровая груда камней, деревьев и шин

Организаторы фестиваля «Движение» в Екатеринбурге анонсировали спортпрограмму
© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 300. Екатеринбург, мотоциклист, g-drive, мотофестиваль
Мотоспортсмены соберутся между Малышева и Ленина Фото:

Екатеринбуржцев ожидают выступления спортсменов в дисциплинах мотофристайл, стантрайдинг и мотоджимхана, а ради эндуро (езда по бездорожью) в центр города завезут камни, деревья и шины. Об этом URA.RU рассказали организаторы фестиваля музыки, спорта и мотокультуры «Движение».

«Такого в центре города еще никто не делал! Это будет уникальная трасса по суперэндуро. Мы завезем 150 кубометров леса, 50 кубометров камней, 60 единиц больших шин, три автомобиля. Трамплины будут высотой в три метра. Длина трассы с препятствиями — 250 метров», — рассказал руководитель промоушена технических видов спорта «На угле» Евгений Пелевин.

На фестивале выступит и первый в России человек, который сделал сальто на багги, и самый титулованный фристайл мотокросс райдер РФ Алексей Колесников. Спортсмен повторит багги-флип — этот элемент выполняет всего несколько человек в мире. Ожидаются стант-шоу (трюковая езда на мотоцикле), мотоджимхана (фигурное вождение) и детская программа, где ребят покатают на мотоциклах и квадроциклах. Площадка расположится на улице 8 Марта (между Малышева и Ленина).

В это же время в Уральском центре развития дизайна пройдет кастом-шоу «Железное дело». На нем посетители смогут узнать все о кастомайзинге и посмотреть на работы мастеров. Вход на все площадки будет бесплатным.

В Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня пройдет один из крупнейших мотофестивалей России «Движение». В программу войдут кулинарное шоу, литературный и кинофестиваль, автомобильное ралли и другие активности. Всего в проекте запланированы 30 разных мероприятий, ключевым из которых станет мотопробег из Верхней Пышмы до Екатеринбурга. Также бесплатно выступят L’ONE, Uma2rma, «Папин Олимпос», «Обе Две», OTYKEN и «Ундервуд».

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Екатеринбуржцев ожидают выступления спортсменов в дисциплинах мотофристайл, стантрайдинг и мотоджимхана, а ради эндуро (езда по бездорожью) в центр города завезут камни, деревья и шины. Об этом URA.RU рассказали организаторы фестиваля музыки, спорта и мотокультуры «Движение». «Такого в центре города еще никто не делал! Это будет уникальная трасса по суперэндуро. Мы завезем 150 кубометров леса, 50 кубометров камней, 60 единиц больших шин, три автомобиля. Трамплины будут высотой в три метра. Длина трассы с препятствиями — 250 метров», — рассказал руководитель промоушена технических видов спорта «На угле» Евгений Пелевин. На фестивале выступит и первый в России человек, который сделал сальто на багги, и самый титулованный фристайл мотокросс райдер РФ Алексей Колесников. Спортсмен повторит багги-флип — этот элемент выполняет всего несколько человек в мире. Ожидаются стант-шоу (трюковая езда на мотоцикле), мотоджимхана (фигурное вождение) и детская программа, где ребят покатают на мотоциклах и квадроциклах. Площадка расположится на улице 8 Марта (между Малышева и Ленина). В это же время в Уральском центре развития дизайна пройдет кастом-шоу «Железное дело». На нем посетители смогут узнать все о кастомайзинге и посмотреть на работы мастеров. Вход на все площадки будет бесплатным. В Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня пройдет один из крупнейших мотофестивалей России «Движение». В программу войдут кулинарное шоу, литературный и кинофестиваль, автомобильное ралли и другие активности. Всего в проекте запланированы 30 разных мероприятий, ключевым из которых станет мотопробег из Верхней Пышмы до Екатеринбурга. Также бесплатно выступят L’ONE, Uma2rma, «Папин Олимпос», «Обе Две», OTYKEN и «Ундервуд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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