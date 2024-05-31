31 мая 2024

«Авито Услуги»: челябинцы стали чаще искать репетиторов по школьным предметам

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало учебного года в гимназии №212 "Екатеринбург-Париж". Екатеринбург, учебный класс, класс, школьная форма, дети, первое сентября, день знаний, школа, школьники, уроки
У родителей не всегда есть возможность заниматься с детьми по школьной программе Фото:

Жители Челябинска чаще стали искать репетиторов для своих детей-школьников — за год интерес к услуге вырос на 55%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

«За год интерес родителей к дополнительным занятиям по школьной программе увеличился на 55%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Там полагают, что у родителей не всегда есть возможность и желание заниматься с детьми по школьной программе, а также готовиться к экзаменам и делать домашнюю работу. Эту задачу челябинцы предпочитают делегировать репетиторам.

Количество предложений в данной категории за год также выросло. Желающих «подтянуть» ребенка по школьным предметам увеличилось на 71%, добавили в «Авито Услуги».

Школьники Челябинска чаще всего к ЕГЭ нанимают репетиторов по математике. Данный предмет занимает 42% от общего спроса. Репетиторы по русскому языку находятся лишь на втором месте по востребованности, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса.

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Жители Челябинска чаще стали искать репетиторов для своих детей-школьников — за год интерес к услуге вырос на 55%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «За год интерес родителей к дополнительным занятиям по школьной программе увеличился на 55%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Там полагают, что у родителей не всегда есть возможность и желание заниматься с детьми по школьной программе, а также готовиться к экзаменам и делать домашнюю работу. Эту задачу челябинцы предпочитают делегировать репетиторам. Количество предложений в данной категории за год также выросло. Желающих «подтянуть» ребенка по школьным предметам увеличилось на 71%, добавили в «Авито Услуги». Школьники Челябинска чаще всего к ЕГЭ нанимают репетиторов по математике. Данный предмет занимает 42% от общего спроса. Репетиторы по русскому языку находятся лишь на втором месте по востребованности, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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