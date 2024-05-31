«Авито Услуги»: челябинцы стали чаще искать репетиторов по школьным предметам

Жители Челябинска чаще стали искать репетиторов для своих детей-школьников — за год интерес к услуге вырос на 55%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
«За год интерес родителей к дополнительным занятиям по школьной программе увеличился на 55%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Там полагают, что у родителей не всегда есть возможность и желание заниматься с детьми по школьной программе, а также готовиться к экзаменам и делать домашнюю работу. Эту задачу челябинцы предпочитают делегировать репетиторам.
Количество предложений в данной категории за год также выросло. Желающих «подтянуть» ребенка по школьным предметам увеличилось на 71%, добавили в «Авито Услуги».
Школьники Челябинска чаще всего к ЕГЭ нанимают репетиторов по математике. Данный предмет занимает 42% от общего спроса. Репетиторы по русскому языку находятся лишь на втором месте по востребованности, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса.
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