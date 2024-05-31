Пермская актриса Шпица опубликовала фото в летних платьях с глубоким декольте

Катерина Шпица поделилась летним настроением со своими подписчиками
Актриса из Перми Катерина Шпица выложила в соцсеть фотографии, где она предстала перед своими подписчиками в летних платьях с глубоким декольте. Всего пермячка примерила три летних образа.
«С началом лета вас! Побольше солнца, тепла и яркого настроения», — написала Катерина Шпица на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплены три фото.
Ранее пермская актриса жаловалась на таксиста, который снизил ей рейтинг в приложении после поездки домой из московского театра. Причиной стало мокрое пятно на сиденье авто, оставшееся из-за цветов.
Пост на момент публикации набрал 1,7 тысячи лайков
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