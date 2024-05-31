31 мая 2024

Пермская актриса Шпица опубликовала фото в летних платьях с глубоким декольте

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Катерина Шпица поделилась летним настроением со своими подписчиками
Катерина Шпица поделилась летним настроением со своими подписчиками Фото:

Актриса из Перми Катерина Шпица выложила в соцсеть фотографии, где она предстала перед своими подписчиками в летних платьях с глубоким декольте. Всего пермячка примерила три летних образа.

«С началом лета вас! Побольше солнца, тепла и яркого настроения», — написала Катерина Шпица на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплены три фото.

Ранее пермская актриса жаловалась на таксиста, который снизил ей рейтинг в приложении после поездки домой из московского театра. Причиной стало мокрое пятно на сиденье авто, оставшееся из-за цветов.

Пост на момент публикации набрал 1,7 тысячи лайков
Пост на момент публикации набрал 1,7 тысячи лайков
Фото:

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Актриса из Перми Катерина Шпица выложила в соцсеть фотографии, где она предстала перед своими подписчиками в летних платьях с глубоким декольте. Всего пермячка примерила три летних образа. «С началом лета вас! Побольше солнца, тепла и яркого настроения», — написала Катерина Шпица на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплены три фото. Ранее пермская актриса жаловалась на таксиста, который снизил ей рейтинг в приложении после поездки домой из московского театра. Причиной стало мокрое пятно на сиденье авто, оставшееся из-за цветов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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