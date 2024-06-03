Генпрокуратура России потребовала объяснений у четырех стран из-за терактов

03 июня 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы из-за теракта на «Северных потоках» в Кипр, США и другие страны Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Генеральная прокуратура России направила дополнительные запросы ФРГ, Кипру, США и Франции из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Эти страны не выполнили международных обязательств по конвенции о борьбе с терроризмом. Об этом Генпрокуратура сообщила в своем telegram-канале. «Дополнительные запросы направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра», — заявила Генпрокуратура в своем telegram-канале . Указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В рамках этих конвенций они обязаны проводить расследования террористических актов и их финансирования. Компетентные органы США, Кипра и Франции не провели необходимые расследования в связи с финансированием и поддержкой террористических актов, несмотря на наличие соответствующих фактов. Аналогично, органы ФРГ обвиняются в уклонении от выполнения международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией в этом контексте. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал утверждения западных политиков, в том числе премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца, которые обвинили Россию в подрыве газопроводов. По словам министра, данные высказывания не подкреплены фактами. Лавров также выразил мнение, что «Северные потоки» были взорваны американцами, что негативно сказалось на экономике Германии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральная прокуратура России направила дополнительные запросы ФРГ, Кипру, США и Франции из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Эти страны не выполнили международных обязательств по конвенции о борьбе с терроризмом. Об этом Генпрокуратура сообщила в своем telegram-канале. «Дополнительные запросы направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра», — заявила Генпрокуратура в своем telegram-канале. Указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В рамках этих конвенций они обязаны проводить расследования террористических актов и их финансирования. Компетентные органы США, Кипра и Франции не провели необходимые расследования в связи с финансированием и поддержкой террористических актов, несмотря на наличие соответствующих фактов. Аналогично, органы ФРГ обвиняются в уклонении от выполнения международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией в этом контексте. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал утверждения западных политиков, в том числе премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца, которые обвинили Россию в подрыве газопроводов. По словам министра, данные высказывания не подкреплены фактами. Лавров также выразил мнение, что «Северные потоки» были взорваны американцами, что негативно сказалось на экономике Германии.