Генеральная прокуратура России направила дополнительные запросы ФРГ, Кипру, США и Франции из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Эти страны не выполнили международных обязательств по конвенции о борьбе с терроризмом. Об этом Генпрокуратура сообщила в своем telegram-канале.
«Дополнительные запросы направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра», — заявила Генпрокуратура в своем telegram-канале. Указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В рамках этих конвенций они обязаны проводить расследования террористических актов и их финансирования.
Компетентные органы США, Кипра и Франции не провели необходимые расследования в связи с финансированием и поддержкой террористических актов, несмотря на наличие соответствующих фактов. Аналогично, органы ФРГ обвиняются в уклонении от выполнения международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией в этом контексте.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал утверждения западных политиков, в том числе премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца, которые обвинили Россию в подрыве газопроводов. По словам министра, данные высказывания не подкреплены фактами. Лавров также выразил мнение, что «Северные потоки» были взорваны американцами, что негативно сказалось на экономике Германии.
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Генеральная прокуратура России направила дополнительные запросы ФРГ, Кипру, США и Франции из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Эти страны не выполнили международных обязательств по конвенции о борьбе с терроризмом. Об этом Генпрокуратура сообщила в своем telegram-канале. «Дополнительные запросы направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра», — заявила Генпрокуратура в своем telegram-канале. Указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В рамках этих конвенций они обязаны проводить расследования террористических актов и их финансирования. Компетентные органы США, Кипра и Франции не провели необходимые расследования в связи с финансированием и поддержкой террористических актов, несмотря на наличие соответствующих фактов. Аналогично, органы ФРГ обвиняются в уклонении от выполнения международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией в этом контексте. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал утверждения западных политиков, в том числе премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца, которые обвинили Россию в подрыве газопроводов. По словам министра, данные высказывания не подкреплены фактами. Лавров также выразил мнение, что «Северные потоки» были взорваны американцами, что негативно сказалось на экономике Германии.