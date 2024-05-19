На Западе нет политиков, которые могут говорить на языке фактов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал заявления политиков о взрыве «Северных потоков» Россией.
«Это не только [премьер-министр Великобритании] Сунак сказал. Это сказал еще [канцлер Германии] Олаф Шольц <...> Причем никто из них не краснеет, и это самое печальное, потому что означает, что сейчас на Западе нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и на основе фактов», — заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину. По словам главы МИД РФ, «Северные потоки» взорвали американцы. Он отметил, что газопроводы должны были обеспечить процветание Германии, поэтому их подрыв сказался на экономике страны. Беседу с главой МИДа РФ журналист выложил в своем telegram-канале.
Ранее Лавров заявил, что как минимум одно поколение Европа точно не станет партнером России. Глава МИД заявил это в ходе выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
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