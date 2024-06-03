Техника из Кольцово, попавшего под самолет, перевели из реанимации

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Медики отметили, что жизни мужчины ничего не угрожает
Медики отметили, что жизни мужчины ничего не угрожает Фото:

Технического работника «Уральских авиалиний», которого переехал самолет в екатеринбургском аэропорту Кольцово, перевели из отделения реанимации в обычную палату. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе травматологической больницы №36.

«В реанимации находятся те, у кого жизнеугрожающие состояния. Его [пострадавшего техника] перевели в палату. Сейчас у него нет такого состояния, что его жизни что-то угрожает. Пациент проходит лечение», — сообщили в медучреждении.

Происшествие произошло утром 19 мая. Во время выруливания на взлетную полосу самолет переехал ноги мужчины передней стойкой шасси. С множественными травмами мужчина попал в травматологическую больницу №36. Врачам пришлось ампутировать мужчине одну размозженную конечность, вторую — удалось спасти. Медики оценивали состояние пациента как тяжелое.

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Технического работника «Уральских авиалиний», которого переехал самолет в екатеринбургском аэропорту Кольцово, перевели из отделения реанимации в обычную палату. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе травматологической больницы №36. «В реанимации находятся те, у кого жизнеугрожающие состояния. Его [пострадавшего техника] перевели в палату. Сейчас у него нет такого состояния, что его жизни что-то угрожает. Пациент проходит лечение», — сообщили в медучреждении. Происшествие произошло утром 19 мая. Во время выруливания на взлетную полосу самолет переехал ноги мужчины передней стойкой шасси. С множественными травмами мужчина попал в травматологическую больницу №36. Врачам пришлось ампутировать мужчине одну размозженную конечность, вторую — удалось спасти. Медики оценивали состояние пациента как тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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