Усть-Катавский завод поставит шесть трамвайных вагонов для Магнитогорска

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Вагоны Усть-Катавского завода оснащены интернетом
Вагоны Усть-Катавского завода оснащены интернетом Фото:

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в госкорпорацию Роскосмос) — победитель конкурса на поставку односекционных трамвайных вагонов в Магнитогорск (Челябинская область). Трамваи должны поступить в город до 10 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Вагоны имеют 100% низкий уровень пола в зоне посадки-высадки пассажиров. Салон оборудован кондиционером, системой климат-контроля, датчиками подсчёта пассажиров и антивандальными видеокамерами», — уточннили в пресс-службе госкорпорации.

В корпорации добавили, что трамваи УКВЗ отличаются простотой, удобством и универсальностью, могут эксплуатироваться на рельсовом покрытии любого состояния. В числе их преимуществ — бесконтактная оплата проезда и доступ к Интернету. Для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены откидная аппарель, дополнительные поручни и стойки.

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в госкорпорацию Роскосмос) — победитель конкурса на поставку односекционных трамвайных вагонов в Магнитогорск (Челябинская область). Трамваи должны поступить в город до 10 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. «Вагоны имеют 100% низкий уровень пола в зоне посадки-высадки пассажиров. Салон оборудован кондиционером, системой климат-контроля, датчиками подсчёта пассажиров и антивандальными видеокамерами», — уточннили в пресс-службе госкорпорации. В корпорации добавили, что трамваи УКВЗ отличаются простотой, удобством и универсальностью, могут эксплуатироваться на рельсовом покрытии любого состояния. В числе их преимуществ — бесконтактная оплата проезда и доступ к Интернету. Для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены откидная аппарель, дополнительные поручни и стойки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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