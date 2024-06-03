Усть-Катавский завод поставит шесть трамвайных вагонов для Магнитогорска

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в госкорпорацию Роскосмос) — победитель конкурса на поставку односекционных трамвайных вагонов в Магнитогорск (Челябинская область). Трамваи должны поступить в город до 10 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Вагоны имеют 100% низкий уровень пола в зоне посадки-высадки пассажиров. Салон оборудован кондиционером, системой климат-контроля, датчиками подсчёта пассажиров и антивандальными видеокамерами», — уточннили в пресс-службе госкорпорации.
В корпорации добавили, что трамваи УКВЗ отличаются простотой, удобством и универсальностью, могут эксплуатироваться на рельсовом покрытии любого состояния. В числе их преимуществ — бесконтактная оплата проезда и доступ к Интернету. Для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены откидная аппарель, дополнительные поручни и стойки.
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