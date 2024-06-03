03 июня 2024

Врио губернатора ХМАО Кухарук проинспектировал центры помощи бойцам СВО

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Руслан Кухарук встретился с югорскими бойцами СВО
Руслан Кухарук встретился с югорскими бойцами СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в первый рабочий день акцентировал внимание на поддержке бойцов СВО. В число учреждений, которые он посетил, попали пункт отбора контрактников «Центр патриотов России» и югорский филиал фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске. Информация размещена в официальном telegram-канале нового главы региона.

«Посетил несколько важных объектов в Ханты-Мансийске. В филиале фонда „Защитники Отечества“ на протяжении года поддерживают участников и ветеранов СВО, их семьи. В ходе рабочей поездки по окружной столице познакомился с работой координаторов, медицинских сотрудников, социальных кураторов. Лично пообщался с ветеранами боевых действий, которые пользуются услугами Фонда», — написал Кухарук. Также он отметил, что побывал в ходе этой рабочей поездки в «Центре патриотов России».

Кухарук пообщался с ветеранами и поручил провести опрос о качестве и доступности учреждений, в том числе и для инвалидов. «Мы включим этот вопрос в отдельный блок того, что можно сделать в строительный сезон», — уточнил врио губернатора.

В пункте отбора Кухарук встретился с одним из рекрутов и пожелал ему удачи. «И вам успехов на новом посту», — ответил контрактник.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в первый рабочий день акцентировал внимание на поддержке бойцов СВО. В число учреждений, которые он посетил, попали пункт отбора контрактников «Центр патриотов России» и югорский филиал фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске. Информация размещена в официальном telegram-канале нового главы региона. «Посетил несколько важных объектов в Ханты-Мансийске. В филиале фонда „Защитники Отечества“ на протяжении года поддерживают участников и ветеранов СВО, их семьи. В ходе рабочей поездки по окружной столице познакомился с работой координаторов, медицинских сотрудников, социальных кураторов. Лично пообщался с ветеранами боевых действий, которые пользуются услугами Фонда», — написал Кухарук. Также он отметил, что побывал в ходе этой рабочей поездки в «Центре патриотов России». Кухарук пообщался с ветеранами и поручил провести опрос о качестве и доступности учреждений, в том числе и для инвалидов. «Мы включим этот вопрос в отдельный блок того, что можно сделать в строительный сезон», — уточнил врио губернатора. В пункте отбора Кухарук встретился с одним из рекрутов и пожелал ему удачи. «И вам успехов на новом посту», — ответил контрактник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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