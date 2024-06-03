Врио губернатора ХМАО Кухарук проинспектировал центры помощи бойцам СВО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в первый рабочий день акцентировал внимание на поддержке бойцов СВО. В число учреждений, которые он посетил, попали пункт отбора контрактников «Центр патриотов России» и югорский филиал фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске. Информация размещена в официальном telegram-канале нового главы региона.
«Посетил несколько важных объектов в Ханты-Мансийске. В филиале фонда „Защитники Отечества“ на протяжении года поддерживают участников и ветеранов СВО, их семьи. В ходе рабочей поездки по окружной столице познакомился с работой координаторов, медицинских сотрудников, социальных кураторов. Лично пообщался с ветеранами боевых действий, которые пользуются услугами Фонда», — написал Кухарук. Также он отметил, что побывал в ходе этой рабочей поездки в «Центре патриотов России».
Кухарук пообщался с ветеранами и поручил провести опрос о качестве и доступности учреждений, в том числе и для инвалидов. «Мы включим этот вопрос в отдельный блок того, что можно сделать в строительный сезон», — уточнил врио губернатора.
В пункте отбора Кухарук встретился с одним из рекрутов и пожелал ему удачи. «И вам успехов на новом посту», — ответил контрактник.
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