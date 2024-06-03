03 июня 2024

Свердловский депутат Госдумы назвал нового врага бойцов СВО

Свердловский депутат Госдумы Иванов: бойцы СВО страдают от комаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края, мыс Стрелка. Пермь, природа, комары, камское море, гнус
Для борьбы с насекомыми бойцам вышлют запас репеллентов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации на Украине жалуются на многочисленных комаров, которые их кусают и днем, и ночью. Для борьбы с насекомыми бойцам вышлют гуманитарный груз, куда войдет запас репеллентов. Об этом рассказал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов.

«Комары… кровь пьют и днем, и ночью, спасу от них никакого», — передает Иванов недовольство солдата в своем telegram-канале. По словам депутата, в разговоре с героем ЛНР, председателем общественной палаты ЛНР Алексеем Карякиным было также отмечено, что на сегодняшний день массу неудобств по всей линии фронта создают комары.

Иванов добавил, что в этом году кровососущих особенно много. «Поэтому мы приняли решение, что с предстоящим гуманитарным грузом передадим запас репеллентов и сильно пахучих свечей от гнуса», — подчеркнул депутат.

Ранее Максим Иванов выявил еще одного врага солдат на СВО — змей. Для борьбы с пресмыкающимися бойцам отправили холодильные камеры, где в безопасности могут храниться антидоты и иммуноглобулин для обеззараживания после укуса.

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Участники спецоперации на Украине жалуются на многочисленных комаров, которые их кусают и днем, и ночью. Для борьбы с насекомыми бойцам вышлют гуманитарный груз, куда войдет запас репеллентов. Об этом рассказал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. «Комары… кровь пьют и днем, и ночью, спасу от них никакого», — передает Иванов недовольство солдата в своем telegram-канале. По словам депутата, в разговоре с героем ЛНР, председателем общественной палаты ЛНР Алексеем Карякиным было также отмечено, что на сегодняшний день массу неудобств по всей линии фронта создают комары. Иванов добавил, что в этом году кровососущих особенно много. «Поэтому мы приняли решение, что с предстоящим гуманитарным грузом передадим запас репеллентов и сильно пахучих свечей от гнуса», — подчеркнул депутат. Ранее Максим Иванов выявил еще одного врага солдат на СВО — змей. Для борьбы с пресмыкающимися бойцам отправили холодильные камеры, где в безопасности могут храниться антидоты и иммуноглобулин для обеззараживания после укуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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