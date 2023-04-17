Свердловский депутат Госдумы назвал нового врага солдат на СВО

Свердловский депутат Госдумы Иванов: у солдат на СВО появился новый враг — змеи

Военнослужащие на СВО запасаются антидотами из-за змей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов считает, что у военнослужащих на спецоперации появился новый враг — змеи. Своим мнением он поделился в своем telegram-канале.

«Кусают больно и неприятно. Хуже клещей, которые на спецоперации тоже есть. Поэтому медрота 53 полка запасается иммуноглобулином и антидотами. Проблема в том, чтобы их хранить нужны особые температурные условия», — сказал Максим Иванов. Для оснащения временного госпиталя холодильными камерами на солдат выделили денежные средства.

По его словам, уже закуплены и установлены две холодильные камеры. «Теперь антидоты и иммуноглобулин в безопасности, и военные медики могут спасать солдат после укусов клещей и змей», — отметил депутат Госдумы.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова назвала опасность, которая ждет вернувшихся с СВО. Солдаты из Свердловской области, вернувшиеся с фронта на реабилитацию, ждут трудности с лечением. Из-за неопределенности на федеральном уровне уральские клиники не знают, как реабилитация будет оплачиваться.