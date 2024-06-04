Челябинка пыталась пронести в колонию наркотики в нижнем белье

В Магнитогорске (Челябинская область) местная жительница попыталась пронести мужу в колонию наркотики, спрятав их в нижнем белье. Как сообщили URA.RU 4 июня в пресс-службе ГУФСИН по региону, при досмотре запрещенное вещество было обнаружено, женщина задержана.
«При досмотре в личных вещах женщины был обнаружен прозрачный пузырек с неизвестным веществом белого цвета. Как установила проведенная экспертиза, данное вещество является производным синтетического наркотика амфетамин. Его общая масса составляет 0,87 грамма», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.
Там отметили, что муж женщины отбывает наказание за хищение или вымогательство наркотиков, совершенное организованной группой, в крупном размере или с применением опасного для жизни насилия. Теперь и она сама может оказаться за решеткой. Решается вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела по ч.1 ст.228 УК РФ. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
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