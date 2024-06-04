Лавров: США стали «полицейским» государством

США стали полноценным полицейским государством. Случай с американским экс-разведчиком Скоттом Риттером, которого сняли с рейса самолета в Россию, это доказывает. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Это просто еще один пример в добавлении к многочисленным, которые подтверждают, что США <...> давно уже стали полицейским государством», - подчеркнул Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференция главы МИД РФ и министра Республики Конго Жан-Клода Гакоссо. Мероприятие транслируется на youtube-канале российского ведомства. Лавров также иронично отметил, что несмотря на все свои действия, США продолжают называть себя лидером демократии по всему миру.
Скотт Риттер ранее отправлялся в Россию, чтобы принять участие в ПМЭФ. Однако экс-разведчика сняли с рейса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по этому поводу, уточнив, что для бывших представителей разведывательных служб такая практика является неудивительной.
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