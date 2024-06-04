Песков объяснил, почему США не выпустили Риттера в Россию

Песков: США не выпустили экс-разведчика Риттера в РФ из-за его прошлого

04 июня 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

В Кремле объяснил, почему США не выпустили Риттера в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU На бывшего американского разведчика Скотта Риттера могут распространяться ограничения на выезд во «вражеские страны». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил URA.RU запрет Госдепартамента США на выезд Риттера в Турцию, а затем в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. «Риттер — бывший сотрудник спецслужб. На него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу. Тем более во вражескую страну, а мы для них являемся вражеской страной, как и США для нас. Тогда это понятное дело. Это практикуется во всех странах в отношении бывших разведчиков. Но если на него не распространяются никакие ограничения на передвижение по миру, это очередное проявление кампании, чтобы препятствовать гражданам США устанавливать контакты с Российской Федерацией», — пояснил Песков. Бывший американский разведчик Скотт Риттер, который направлялся в Петербург для участия в ПМЭФ, сообщил, что в США его сняли с рейса и забрали паспорт. При этом Риттеру объяснили, что сделано это по указанию Госдепартамента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На бывшего американского разведчика Скотта Риттера могут распространяться ограничения на выезд во «вражеские страны». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил URA.RU запрет Госдепартамента США на выезд Риттера в Турцию, а затем в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. «Риттер — бывший сотрудник спецслужб. На него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу. Тем более во вражескую страну, а мы для них являемся вражеской страной, как и США для нас. Тогда это понятное дело. Это практикуется во всех странах в отношении бывших разведчиков. Но если на него не распространяются никакие ограничения на передвижение по миру, это очередное проявление кампании, чтобы препятствовать гражданам США устанавливать контакты с Российской Федерацией», — пояснил Песков. Бывший американский разведчик Скотт Риттер, который направлялся в Петербург для участия в ПМЭФ, сообщил, что в США его сняли с рейса и забрали паспорт. При этом Риттеру объяснили, что сделано это по указанию Госдепартамента.