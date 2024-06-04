В одном из домов Москвы обрушилась шахта лифта

Официальных данных о пострадавших из-за обрушения шахты лифта не поступало
В Москве на Бобровом переулке во время ремонта обрушилась шахта лифта. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«Шахта лифта обрушилась в Бобровом переулке в Москве во время ремонта», — говорится в сообщении канала. Также, по данным авторов, есть пострадавший, однако официальных данных пока нет.
URA.RU направило запрос в МЧС России по городу Москве. Ответ от ведомства ожидается.
Шахта обрушилась во время ремонтных работ, пишет Baza
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