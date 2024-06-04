В одном из домов Москвы обрушилась шахта лифта

04 июня 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Официальных данных о пострадавших из-за обрушения шахты лифта не поступало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве на Бобровом переулке во время ремонта обрушилась шахта лифта. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Шахта лифта обрушилась в Бобровом переулке в Москве во время ремонта», — говорится в сообщении канала. Также, по данным авторов, есть пострадавший, однако официальных данных пока нет. URA.RU направило запрос в МЧС России по городу Москве. Ответ от ведомства ожидается. Шахта обрушилась во время ремонтных работ, пишет Baza telegram-канал Baza Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на Бобровом переулке во время ремонта обрушилась шахта лифта. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Шахта лифта обрушилась в Бобровом переулке в Москве во время ремонта», — говорится в сообщении канала. Также, по данным авторов, есть пострадавший, однако официальных данных пока нет. URA.RU направило запрос в МЧС России по городу Москве. Ответ от ведомства ожидается.