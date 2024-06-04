В одном из домов Москвы обрушилась шахта лифта

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Электромашины для хирургического корпуса ОДКБ. Екатеринбург, лифт не работает, лифт на ремонте, лифт не исправен
Официальных данных о пострадавших из-за обрушения шахты лифта не поступало Фото:

В Москве на Бобровом переулке во время ремонта обрушилась шахта лифта. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«Шахта лифта обрушилась в Бобровом переулке в Москве во время ремонта», — говорится в сообщении канала. Также, по данным авторов, есть пострадавший, однако официальных данных пока нет.

URA.RU направило запрос в МЧС России по городу Москве. Ответ от ведомства ожидается.

Шахта обрушилась во время ремонтных работ, пишет Baza
Шахта обрушилась во время ремонтных работ, пишет Baza
Фото:

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В Москве на Бобровом переулке во время ремонта обрушилась шахта лифта. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Шахта лифта обрушилась в Бобровом переулке в Москве во время ремонта», — говорится в сообщении канала. Также, по данным авторов, есть пострадавший, однако официальных данных пока нет. URA.RU направило запрос в МЧС России по городу Москве. Ответ от ведомства ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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