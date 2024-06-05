В Челябинске прокуратура помогла семье с ребенком-инвалидом получить жилье

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Прокуратура через суд добилась предоставления семье благоустроенного жилья
Прокуратура через суд добилась предоставления семье благоустроенного жилья Фото:

В Челябинске прокуратура добилась от администрации предоставления семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, благоустроенного жилья. Об этом URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Прокурор обратился в суд с иском в защиту прав ребенка. Требования прокурора о предоставлении семье жилого помещения удовлетворены», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки было установлено, что семья является малоимущей. Ребенок страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание граждан в одной квартире невозможно. Администрация отказала им в предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке. Через суд удалось решить эту проблему и семье предоставили благоустроенную квартиру.

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В Челябинске прокуратура добилась от администрации предоставления семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, благоустроенного жилья. Об этом URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Прокурор обратился в суд с иском в защиту прав ребенка. Требования прокурора о предоставлении семье жилого помещения удовлетворены», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ходе проверки было установлено, что семья является малоимущей. Ребенок страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание граждан в одной квартире невозможно. Администрация отказала им в предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке. Через суд удалось решить эту проблему и семье предоставили благоустроенную квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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