В Челябинске прокуратура помогла семье с ребенком-инвалидом получить жилье

В Челябинске прокуратура добилась от администрации предоставления семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, благоустроенного жилья. Об этом URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«Прокурор обратился в суд с иском в защиту прав ребенка. Требования прокурора о предоставлении семье жилого помещения удовлетворены», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В ходе проверки было установлено, что семья является малоимущей. Ребенок страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание граждан в одной квартире невозможно. Администрация отказала им в предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке. Через суд удалось решить эту проблему и семье предоставили благоустроенную квартиру.
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