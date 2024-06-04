04 июня 2024

Аналитики назвали самые популярные вакансии в ХМАО

В ХМАО спрос на сотрудников в розничной торговле вырос почти на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские работодатели заинтересовали сотрудниками сферы розничной торговли
Югорские работодатели заинтересовали сотрудниками сферы розничной торговли Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе спрос на работников в сфере розничной торговли за месяц вырос почти на 20%. Кроме того работодатели стали чаще искать сотрудников в отрасли туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.

«В разрезе профессиональных областей к предыдущему месяцу динамика вакансий в сфере розничной торговле составила +19%. В отрасли „Туризм, рестораны и гостиницы“ спрос на новых сотрудников вырос на 7%», — следует из информации сервиса HeadHunter. Среди других популярных вакансий оказались продажники (+6) и работники сферы автобизнеса (+5).

Отрицательную динамику показала сфера страхования. Число вакансий в этой профессиональной отрасли сократилось почти на 20%. Меньше работодатели также стали искать юристов, менеджеров, а также медиков и фармацевтов — число вакансий здесь сократилось в пределах 15%.

Ранее URA.RU рассказывало о самых востребованных профессиях ХМАО в 2024 году. Тогда аналитики отмечали значительный спрос на административный персонал, менеджеров и рабочих.

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В Ханты-Мансийском автономном округе спрос на работников в сфере розничной торговли за месяц вырос почти на 20%. Кроме того работодатели стали чаще искать сотрудников в отрасли туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. «В разрезе профессиональных областей к предыдущему месяцу динамика вакансий в сфере розничной торговле составила +19%. В отрасли „Туризм, рестораны и гостиницы“ спрос на новых сотрудников вырос на 7%», — следует из информации сервиса HeadHunter. Среди других популярных вакансий оказались продажники (+6) и работники сферы автобизнеса (+5). Отрицательную динамику показала сфера страхования. Число вакансий в этой профессиональной отрасли сократилось почти на 20%. Меньше работодатели также стали искать юристов, менеджеров, а также медиков и фармацевтов — число вакансий здесь сократилось в пределах 15%. Ранее URA.RU рассказывало о самых востребованных профессиях ХМАО в 2024 году. Тогда аналитики отмечали значительный спрос на административный персонал, менеджеров и рабочих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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