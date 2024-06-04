Аналитики назвали самые популярные вакансии в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе спрос на работников в сфере розничной торговли за месяц вырос почти на 20%. Кроме того работодатели стали чаще искать сотрудников в отрасли туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.
«В разрезе профессиональных областей к предыдущему месяцу динамика вакансий в сфере розничной торговле составила +19%. В отрасли „Туризм, рестораны и гостиницы“ спрос на новых сотрудников вырос на 7%», — следует из информации сервиса HeadHunter. Среди других популярных вакансий оказались продажники (+6) и работники сферы автобизнеса (+5).
Отрицательную динамику показала сфера страхования. Число вакансий в этой профессиональной отрасли сократилось почти на 20%. Меньше работодатели также стали искать юристов, менеджеров, а также медиков и фармацевтов — число вакансий здесь сократилось в пределах 15%.
Ранее URA.RU рассказывало о самых востребованных профессиях ХМАО в 2024 году. Тогда аналитики отмечали значительный спрос на административный персонал, менеджеров и рабочих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!