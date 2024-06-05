В Екатеринбурге закрыли до трех месяцев еще четырех поставщиков «Жизньмарта»

05 июня 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Поставщиков сети закрыли на 30-90 суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Суды Екатеринбурга закрыли еще четыре производства, поставлявших продукцию «Жизньмарту», где массово отравились покупатели. Работу предприятий приостановили на 30-90 дней, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «Деятельность еще четырех производителей готовой еды для сети „Жизньмарт“ приостановлена судами по материалам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В список попали: ООО „Лаборатория вкуса“ — на 60 суток, ИП Логинова Н.Ш.- на 30 суток, OOO„Фабрика японской кухни“ — на 90 суток, ИП Мутигулина А.Р. — на 30 суток», — следует из сообщения. На производствах выявили нарушения санэпидзаконодательства, а также получили отрицательные результаты лабораторных исследований отобранных проб продукции. РПН проверяет 26 магазинов сети, два распредцентра и 23 фабрики. О массовой вспышке отравлений екатеринбуржцев после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 горожан. Владелец франшизы Иван Зайченко пообещал пострадавшим по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. Часть фабрик отказались от сотрудничества с франшизой, а другая часть попала в суд. Санврачи продолжают проверки предприятий, работавших с сетью. Полная информация о случившимся — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суды Екатеринбурга закрыли еще четыре производства, поставлявших продукцию «Жизньмарту», где массово отравились покупатели. Работу предприятий приостановили на 30-90 дней, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «Деятельность еще четырех производителей готовой еды для сети „Жизньмарт“ приостановлена судами по материалам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В список попали: ООО „Лаборатория вкуса“ — на 60 суток, ИП Логинова Н.Ш.- на 30 суток, OOO„Фабрика японской кухни“ — на 90 суток, ИП Мутигулина А.Р. — на 30 суток», — следует из сообщения. На производствах выявили нарушения санэпидзаконодательства, а также получили отрицательные результаты лабораторных исследований отобранных проб продукции. РПН проверяет 26 магазинов сети, два распредцентра и 23 фабрики. О массовой вспышке отравлений екатеринбуржцев после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 горожан. Владелец франшизы Иван Зайченко пообещал пострадавшим по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. Часть фабрик отказались от сотрудничества с франшизой, а другая часть попала в суд. Санврачи продолжают проверки предприятий, работавших с сетью. Полная информация о случившимся — в отдельном сюжете URA.RU.