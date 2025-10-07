Сотрудники компании «Сима-ленд» поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. Коллектив организовал праздничный флешмоб, выразив поддержку главе государства и подчеркнув единство с ним.
«Владимир Владимирович, с днем рождения! Мы — Россия! Мы с Вами», — произнесли хором тысячи сотрудников. Также они подготовили танцевальный флешмоб: участники акции синхронно исполнили танец с флажками, а после зажгли экраны своих телефонов, выстроившись так, чтобы получился российский триколор — белый, синий и красный цвета.
Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 73 года. Сегодня глава государства получает поздравления со всех уголков мира. К поздравлениям присоединяется и «Сима-ленд»: компания ежегодно устраивает флешмобы и записывает видео для президента.
