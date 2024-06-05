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23:59
Путин: удары по РФ при участии Запада будут расцениваться как война
23:50
Путин: экономика ЕС рискует рухнуть из-за Германии
23:47
Путин предложил Западу встроиться в экономику Китая
Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях: главное к вечеру 5 июня
23:42
Путин: Россия поставляет газ через Украину в ЕС
23:39
В курганской больнице завершился ремонт неврологического отделения. Фото
23:32
Госдеп: США считают приемлемым решение одобрить удары ВСУ по РФ
Фамильное древо Путина и новая Lada Iskra: главное о первом дне ПМЭФ
23:30
Путин оценил потери РФ и Украины в ходе конфликта
23:27
Путин: Россия стала четвертой экономикой мира
23:25
Путин раскрыл данные о количестве пленных солдат ВС РФ и ВСУ
Главные красавицы на ПМЭФ-2024. Фотогалерея
23:13
Путин отметил фактор, способный привести к краху дружбы России с Германией
23:07
Путин счел Байдена предсказуемым политиком старой школы
23:05
Губернатор ЯНАО на ПМЭФ-2024 поделился успехами региона в медицине
Какие ставки по ипотеке в банках России. Инфографика
22:59
Путин: Россия имела право признавать независимость ДНР и ЛНР
22:56
Путин напомнил Западу, с чего начался конфликт на Украине
22:55
Путин: Россию водили за нос восемь лет
Кто лидирует в гонке за пост главы Тюмени. Инсайд
22:43
Путин: Россия будет работать с любым президентом США
22:43
Посмотреть на выступление Бузовой в Уфе пришли 13 тысяч человек. Видео
1
22:42
Путин оценил будущее Украины после выборов президента в США
Вейкбординг и скайбординг для богатых появятся на озерах Кургана
22:38
Путин объяснил, как договориться с европейскими странами
22:35
Путин объяснил суд над Трампом внутриполитической борьбой в США
22:29
Индийский посол предложил снять фильм о челябинском Аркаиме
1
Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их найти. Инфографика
22:10
СБУ заявила о национализации «активов Балицкого»
22:05
Суд арестовал екатеринбургского журналиста Колезева*
21:46
Выборы мэра крупного города в ХМАО рискуют сорваться второй раз
ВС РФ расчистили путь на харьковском направлении: карта СВО на 5 июня
21:33
Родители жалуются Путину, а лето придет на Ямал в выходные: события 5 июня в ЯНАО
21:30
Один из богатейших людей в ХМАО создаст новую компанию
21:22
Картошка в России подорожала почти на 50%
4
Американский беспилотник кружит в районе Крымского моста: чем он опасен для РФ
21:20
Тюменцы собирают подписи против строительства автомойки
21:19
Безработица в России побила новый исторический минимум
4
21:14
Председателю комитета Госдумы понравилось, как в Кургане решают проблемы. Видео
3
Почему ПМЭФ-2024 — это ответ России глобалистам Запада
21:10
Износ объектов ЖКХ в новых регионах России приближается к 100%
2
21:08
Пьяная пермячка избила участкового, который просил ее вернуться к мужу и детям
21:00
Екатеринбуржцам задерживают заказы Ozon из-за дефицита сотрудников
Путин дал указание развивать внутренний туризм
21:00
Туи на реабилитации, призывы к терроризму и выборы губернатора Курганской области: главные события 5 июня
20:56
Песков: журналисты мировых СМИ приехали на разговор с Путиным
2
20:55
В Тюменской области стабилизировалась ситуация с паводком. Фото
Якушев добился для Урала особых условий в состязании регионов РФ
20:50
Путин впервые с начала СВО встретится с журналистами из недружественных стран
20:48
Фирма сына экс-мэра получила от властей Сургута контракт на 370 млн рублей
4
20:48
Сын пермского миллиардера Репина отправил на СВО дрон-разведчик. Фото
Ракетные комплексы «Бастион» нанесли удар по объектам ВСУ: главное к вечеру 4 июня
20:45
Челябинским фирмам окончательно запретили варить пиво и медовуху
20:40
Власти ЯНАО готовятся оптимизировать департамент внешних связей. Инсайд
1
20:39
Иностранные наемники устроили конфликт со стрельбой в Херсоне
Путин назначил Турчака на регион, где не признают начальников
20:37
Минэкономразвития запускает новый этап поддержки бизнеса совместно с «Авито»
20:21
На СВО погиб связист из Пермского края Василий Федосеев
20:13
Победительница праймериз «Единой России» в ЯНАО выступила на сцене ВДНХ. Видео
1
Турчак назначен врио главы Алтайской Республики: биография, путь от тренера до губернатора
20:12
Боец СВО из ХМАО получил ранение, вызволяя товарища из западни
20:11
В ХМАО депутат объявила о желании участвовать в выборах мэра после увольнения
20:04
Казахстан не поддерживает санкции против РФ, но будет их соблюдать
5
О чем мечтают уральские губернаторы. Фото
20:02
Что нельзя делать летом в Екатеринбурге и области
1
20:00
Обвиняемый в финансировании террористов из «Крокуса» частично признал вину
1
20:00
Компания, изучающая трудные запасы нефти в ХМАО, получила штраф из-за нарушений
Полпред Якушев предложил губернаторам загадать на ВДНХ свою мечту. Фото, видео
19:52
В ХМАО родители бьют тревогу из-за нового увлечения детей квадробингом
2
19:51
Челябинка подала в суд на гимназию, в которой ее дочь травили и пинали
1
19:48
Стример YokoBovich сматериалсь на пятилетний срок по делу о фейках про армию. Видео
4
Мишустин: санкции не являются помехой для интеграции
19:46
В ХМАО в реке утонул рыбак
19:40
В ресторанах Челябинска стартовал сезон окрошки
19:37
В мэрии Перми рассказали, что покажут на «Параде трамваев»
19:30
В Кургане ждут лидера ЛДПР Слуцкого, но поездка может сорваться. Инсайд
19:27
Путин позвонил премьеру Индии Моди в день его отставки
19:25
В Нижневартовске отменят транспортные карты в автобусах
19:23
Из-за игр с манекенами трупов организатора квестов в Кургане вызывали в полицию
3
19:20
15-миллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Северную Осетию. Фото
2
19:20
В водоемы под Нижним Тагилом высадили растения для очистки воды
19:15
Названа самая низкая цена новой Lada Iskra
8
19:12
Команда Куйвашева борется за деньги на огромный медкластер, замороженные Мурашко. Фото
2
19:08
Дальнобойщики боятся лишиться работы из-за закрытой дороги под Екатеринбургом
19:07
Врио главы Самарской области отказался пересаживаться на новую Lada Iskra
6
19:03
У жителей ХМАО набирает популярность новый свадебный тренд
19:01
В Надыме из-за пожара в детском саду эвакуировали малышей
1
19:00
Погода в Прикамье за день побила шесть рекордов, установленных за 48 лет
19:00
Губернатор Текслер в первый день ПМЭФ надел футболку с картиной Айвазовского. Фото, видео
18:55
Врио главы ХМАО подписал соглашение с крупным девелопером на ПМЭФ
1
18:55
Синоптики раскрыли, когда на Ямал придет летняя погода
18:52
Лаврова наградили орденом Жеребца. Фото
4
18:50
Пермских пенсионеров обманывают фейковые депутаты гордумы
18:46
Челябинский губернатор Алексей Текслер оценил результаты участия в ПМЭФ-2024. Видео
18:43
В Челябинской области назначили чиновника, ответственного за развитие туризма. Фото
2
18:42
«Мечел» Зюзина из Челябинска не будет платить дивиденды
18:40
Завод челябинского олигарха Зюзина проиграл иск о защитной зоне
18:39
Министр обороны ФРГ: только РФ и Украина могут решить, когда начнутся переговоры
18:35
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов: два трлн кубометра газа у нас под ногами мы обязаны взять
1
18:35
Шеф свердловской полиции Мешков провел срочное совещание после гибели ребенка
1
18:34
Родителям хотят разрешить контролировать досмотр перед ЕГЭ
18:34
Пассажир «Уральских авиалиний» «заминировал» рейс из-за отказа в посадке
18:33
В центре Екатеринбурга взлетят цены на платную парковку
3
18:32
Трехуровневая система контроля: чем запомнился начальник челябинского ГУ МВД Скоков
9
18:30
На ПМЭФ взлетели цены на бизнес-ланчи
2
18:30
Курганская область на неделю останется без власти губернатора Шумкова. Инсайд
1
18:29
В Новом Уренгое снесли опасную заброшку, где играли дети
18:25
Трехметровый арт-объект открылся на ПМЭФ-2024 в честь Года семьи
18:23
Собчак доверила все свои налоги Силуанову. Видео
18:22
В Екатеринбурге построят новый квартал с шестью школами и 13 детсадами
1
18:20
Американские компании продолжают «по-тихому» работать в России
18:19
Глава челябинского ГУ МВД Скоков уходит в отставку
2
18:16
Суд снял арест с имущества экс-невестки Чернецкого, обвиненной в мошенничестве
1
18:13
Газодобытчики ЯНАО собрали для переработки свыше 4,5 тонн вторсырья
18:08
В Челябинск пришла гроза с градом. Видео
18:07
Тюменский хор женщин с онкологией отмечает свою первую годовщину
1
18:04
В ЯНАО разрешили отстрел песца, лисы и волка на время карантина по бешенству
18:04
Курганская больница получила новое оборудование в операционную. Фото
18:01
Свердловские врачи спасли 36-летнюю женщину из Удмуртии после жуткого ДТП. Фото
2
18:00
Отпускной сезон для курганцев: лучшие направления для летнего отдыха в рамках бюджета
1
17:56
Куйвашев получил замечания от Москвы по «Титановой долине»
17:56
Рабочие, которые ремонтируют мост в Кургане, раскрыли, когда закончат стройку
2
17:55
Глава СПЧ оценил скандал, когда школьниц заставляли раздеваться на ЕГЭ
17:55
В Свердловской области утонула школьница
17:54
Прокуратура заставила «ДОМ.РФ» выплатить полмиллиона пермской семье
17:54
Дальнобойщики встали в глухую пробку из-за перекрытой плотины под Екатеринбургом
17:53
Сырский пожаловался на тяжелую ситуацию у Волчанска и Часова Яра
17:51
В ХМАО умерла чиновница городской мэрии
17:47
Боец из ХМАО, которого искали почти год, вернулся в Россию из украинского плена
1
17:43
В Копейске будут платить за общественный транспорт, как в Москве
17:43
Рэпер Тимати перестал считать себя музыкантом
3
17:40
В Челябинске водители устроили дорожный конфликт с поножовщиной
2
17:39
Свердловская фигуристка Яметова попала в состав сборной России
17:39
Суды ЯНАО оценили ущерб окружающей среде от предприятий
17:36
Жители ХМАО продают места в очереди в УФМС
17:35
Власти хотят выдавать тюменским сиротам карманные деньги
17:35
Суд потребовал закрыть городскую свалку в ХМАО из-за угрозы аэропорту
17:32
В Тюмени перекроют проезд на Червишевской развязке. Карта
17:30
Дорожники второй раз за месяц перекроют главную трассу ЯНАО
1
17:30
В челябинском районе госавтоинспектор спас девочку из горящего дома. Фото
4
17:30
Несмотря на санкции, ямальская «дочка» НОВАТЭК планирует доходность в 190 млрд рублей
17:27
В Челябинске на ледовой арене «Трактор» пройдут международные соревнования по дзюдо
17:24
В Курганской области женщина давала взятку, чтобы помочь сестре-мигрантке
17:23
Предприятия Пермского края резко увеличили прибыль
17:22
В Тюмени на несколько дней перекроют центральную дорогу. Карта
17:22
Челябинская область определилась с главными целями до 2030 года. Фото
17:21
Житель Подмосковья собрал 17 млн рублей для нежелательной организации
17:20
В Харькове прозвучали взрывы
17:20
В Екатеринбурге под трамвайными путями обвалилась земля
17:20
Что сейчас происходит в Кургане на ремонтируемом в Заозерном мосту. Фото, видео
1
17:17
Как выглядит новая LADA Iskra и когда поступит в продажу. Видео
5
17:15
Аналитики назвали самые популярные вакансии в ХМАО
17:09
Свердловский насильник, получивший огромный срок, подал в суд на свидетеля
17:04
Жители Надыма послали десятки обращений к Путину с жалобой на вторую смену
62
16:59
Свердловчане создали турмаршруты, которые в 2,5 раза длиннее знаменитой тропы в Турции. Карта
1
16:59
Скандального подрядчика мэрии из ХМАО заподозрили в вождении под наркотиками
16:57
«Все логично и честно»: не платившая налоги блогер Лерчек поддержала новую налоговую систему
1
16:54
В Тюменской области в четыре раза выросла подростковая преступность
16:51
Врио губернатора ХМАО отправил своих замов в Нижневартовск из-за легендарного долгостроя
16:50
В Магнитогорске назвали способ предотвращения детской смертности
16:50
На Петербургском форуме представили нового пермского робота-сантехника. Видео
16:47
В Екатеринбурге закрыли до трех месяцев еще четырех поставщиков «Жизньмарта»
16:46
Российские металлурги укрепляют партнерство в Закавказье
16:46
В челябинской деревне продали районному депутату землю на общественном пляже
16:44
Магнитогорск засыпало градом. Фото, видео
16:40
Сати Казанова высказалась о полумиллионе за отмену концерта в «Крокусе» после теракта
16:38
В Тюмени появится курортный район будущего
1
16:38
В Пермском крае в атмосферу попали сотни тонн вредных для человека веществ
16:38
Во всемирный день окружающей среды ММК рассказали про экологию Магнитогорска
16:36
«Чижик» построит распределительный центр на Челябинскую и Курганскую области
16:35
Россиянина с гражданством США лишили свободы за реабилитацию нацизма
16:32
В Кремле объяснили новое назначение Шойгу
1
16:31
Уроженцев Таджикистана, напавших на журналистов, привезли в СК Екатеринбурга
16:31
Названы районы Челябинска с самыми дешевыми квартирами в новостройках
16:30
Начальник пермского главка МВД Щеглов спровоцировал проверку из Москвы
16:25
Курганцы пожаловались Путину, что директор гимназии устроила травлю учителя. Скрин
22
16:23
В Челябинске наградили студентов, маршировавших 9 мая в сильный ливень. Фото
1
16:21
Сбер повысил ипотечные ставки
5
16:21
Член СПЧ Кабанов опроверг слух о прибытии в РФ африканок для сборки дронов
16:20
Чиновники позвали на переговоры екатеринбуржцев, вставших на защиту главы элитной школы
16:19
Песков: Швейцария потеряла нейтралитет с началом украинского конфликта
1
16:19
Владимир Якушев предпочел Тобольск Дубаю. Видео
16:18
В ЯНАО выросло число вакансий водителей-вахтовиков
16:15
Песков объяснил идеологию ПМЭФ
16:15
Песков оценил интерес к ПМЭФ-2024
16:15
Путин съездит в Царское село на день рождения Пушкина
16:15
Кремль уверен, что Китай не поддастся шантажу США
1
16:14
Якушев познакомит уральских губернаторов с будущей элитой. Видео
16:12
Челябинские конькобежцы вошли в основу сборной России
16:09
Депутат Госдумы сделал обзор на чебуречную в ЯНАО. Видео
16:03
Полиция предупредила екатеринбуржцев об опасности, которая ждет детей в жару. Фото
16:02
Россия увеличит число военных инструкторов в африканской Буркина-Фасо
1
16:01
Врио губернатора ХМАО Кухарук намерен расселять аварийные дома за счет инвесторов
16:01
В Тобольске красят асфальт в серый цвет из-за съемок фильма
16:01
В ответ на иск в пять миллиардов ММК выставил претензии на 1,4 миллиарда
16:00
В челябинской прокуратуре определились с временным руководителем
2
16:00
Челябинскому депутату в шоу «Соловьев Live» передали привет из Грузии. Видео
15:55
В Перми открылся мотодром для обучения вождению
15:53
Мэр курганского города перечислил оставшиеся работы по капремонту важного моста. Фото
2
15:53
В гордуме Казани заявили, что музыкальные школы в РФ ушли на второй план
15:50
Для свердловчанина, обвиняемого в сожжении четверых, требуют пожизненный срок
15:47
Гвинейский полузащитник покинул «Урал» после вылета из РПЛ
15:46
Gayazovs Brothers и Губерниев выступят в Тюмени на масштабном шоу
15:45
Суд рассмотрит жалобу на отказ отправить генерала Попова под домашний арест
15:45
Виновница ДТП заплатит более 70 тысяч за простой трамваев в Перми
2
15:45
Курган медленнее других регионов тратит деньги на нацпроект по дорогам
6
15:44
В Екатеринбурге дом Топоркова, который сносил скандальный бизнесмен, признали памятником
15:38
Беларусь станет членом ШОС
2
15:37
Жителю ЯНАО, до смерти забившему женщину, грозит 15-летний срок
15:37
Подростков позвали служить в полицию Екатеринбурга. Фото
15:35
В ХМАО обвалилась стоимость аренды квартир
15:33
Пермские власти объявили о массовом сносе киосков рядом с Центральным рынком
1
15:31
Робота-кентавра из Магнитогорска испытали в условиях лунной поверхности. Фото
1
15:28
Директор школы Екатеринбурга перешла на высокий пост в мэрию
15:26
В Свердловской области поезд на скорости протаранил машину. Фото, видео
2
15:24
В пермской колонии зек напал на конвоира
15:22
За сутки ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек
15:22
В Сургуте очистили русло реки, затопившей дачный кооператив
1
15:21
Курганцам на День России покажут мультикультурную постановку о Ермаке
1
15:21
Старинная мостовая и долгожданные парковки: что благоустроят в Тюмени. Фоторепортаж
15:20
Суд разрешил челябинке оставить негативный отзыв после неудачной пластики груди
15:18
В Нижневартовске открылся детский лагерь для фанатов K-POP
15:17
В Тюмени выросло число без вести пропавших детей. Скрин
15:16
ВС РФ уничтожили украинские склады с «Хортицей»
15:15
Пермяки чаще стали вызывать «скорую» с жалобами на COVID
15:15
Участники СВО избавят региональные элиты от «сонливости»
15:13
Премьер-министр Индии подал в отставку
15:11
Челябинский минобр озвучил количество стобалльников по итогам первых ЕГЭ
15:09
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения на журналистов
15:05
Полпреду Якушеву устроили зарядку на ВДНХ. Видео
15:04
Военному, кинувшему гранату в мобилизованных, вынесли приговор
1
15:00
Алене Полынь предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств
14:59
В челябинском микрорайоне Чурилово временно закроют железнодорожный переезд
14:56
Мэра Соликамска подобрали среди чиновников Перми
14:55
Mash: два рязанских чиновника пострадали в драке с подростками
3
14:54
Польского посла с охраной заметили в аэропорту Кольцово. Фото
2
14:53
Департамент образования ХМАО раскрыл число стобалльников по ЕГЭ
14:53
Мурашко назвал Путину сроки сдачи легендарной больницы-долгостроя в ХМАО
3
14:52
Ямальский ЭкоЧум показали на международном форуме в Москве
3
14:50
Ключевой свидетель отказалась от показаний об истязаниях Далера Бобиева
14:48
Тюменский замгубернатора раскрыл подробности мегапроекта межвузовского кампуса
14:47
В машину жены владельца парка Горького Габдуллина врезалась «Лада» с подростками
14:47
Прокуратура оспорит решение суда о выплате «золотого парашюта» экс-мэру из ХМАО
14:46
Екатеринбургский пенсионер рассказал, как чудом спасся от бойца СВО. Фото
3
14:45
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Курской области, есть пострадавший
14:42
В Челябинске летом-2024 открыто десять платных и девять бесплатных пляжей
14:42
Сколько денег получит житель ХМАО, выигравший 5 миллионов рублей в лотерею
14:38
В Челябинске водитель маршрутки отказался везти пассажиров до конечной остановки. Видео
14:37
Пермская актриса Катерина Шпица спела хит Анны Асти в образе бабки. Видео
14:37
Финансисты отчитались о рекордных доходах и расходах населения в ЯНАО. Инфографика
14:37
Полуголый екатеринбуржец в крови с ножом бегал по ТЦ «Белка» и кидался на машины
14:30
В Тобольске построят восьмиэтажную поликлинику
2
14:30
«По личным обстоятельствам»: поджегший подростков курганец попросил отложить свой допрос. Фото
2
14:29
На ПМЭФ показали фамильное древо Путина. Фото
2
14:25
Челябинских подростков, обвиняемых в сексуальном насилии, отправили в СИЗО
1
14:25
В Кургане на Арбинке временно понизили давление в водопроводе
14:24
Погибший от молнии пермский подросток был единственным ребенком в семье
14:20
Авиакомпания «Азимут» увеличила число рейсов из Челябинска до Минеральных вод
14:20
Губернатор Текслер высказался о национализации «Макфы», ЧЭМК и «Арианта»
3
14:15
Челябинская клиника впервые пересадила печень пациентке с онкологией и гепатитом
2
14:15
В Великом Новгороде утонули четыре индийских студента-медика
2
14:14
Турчак сказал прощальное слово в Совете Федерации
4
14:13
Канделаки ищет юных свердловчан, чтобы помочь им заработать своим умом
14:12
Инстасамку отправили к психотерапевту
1
14:12
В Свердловской области задержатся град, ливни и грозы
14:12
Дым из окон горсуда Салехарда напугал жителей
14:06
Школа Челябинска выплатит компенсацию ученику за травму ноги
14:05
Развитие крупнейшего в Кургане спального микрорайона представлено на выставке ВДНХ. Видео
16
14:03
Владельцы плотины под Екатеринбургом отреагировали на бунт дальнобойщиков
14:03
Звезда мировой оперы поможет прославиться ученикам музыкальных школ со всей России
14:01
Семье, лишившейся всего имущества при потопе в Копейске, помогут получить компенсацию
14:01
Что известно о тюменском поджигателе храма. Подробности
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Главный ювелир российских звезд создал уникальный кулон для уральских бойцов. Фото
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