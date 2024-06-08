08 июня 2024

Собаки отгоняли волков от тюменских детей, пропавших в свердловском лесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети рассказали волонтерам, что собаки грели их и защищали от волков
Дети рассказали волонтерам, что собаки грели их и защищали от волков Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Собаки породы бигль отгоняли волков от тюменских детей, потерявшихся в свердловском лесу 4 июня. Нашедшие подростков волонтеры рассказали, что они были голодны и очень хотели пить, но сохраняли оптимизм, рассказывая истории о прошедших днях, сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

«Выехав из леса, увидели детей, закричали: „Дети!“, остановились. Они попросились подвезти их до города, мы им сказали, что за ними и приехали. Посадили их, одели, ноги у них были все искусаны, босиком были, грязные, голодные. С ними были две собаки. Напоили водой их и поехали обратно... Дети были спокойные... Рассказывали, как спали ночью с собаками, чтобы согреться, и как несколько раз собаки отгоняли от них волков», — сообщил один из волонтеров.

По словам волонтеров, дети были спокойны и очень хотели пить и есть. Сейчас они находятся в палате интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы.

Поиски детей проходили несколько дней. Они вместе с дедушкой и двумя собаками 4 июня ушли на рыбалку, однако домой вернулся только пенсионер. Детей искали более 600 человек — утром 8 июня их нашли. Подростки были истощены, но их жизни ничего не угрожает. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU и в онлайн-трансляции агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Собаки породы бигль отгоняли волков от тюменских детей, потерявшихся в свердловском лесу 4 июня. Нашедшие подростков волонтеры рассказали, что они были голодны и очень хотели пить, но сохраняли оптимизм, рассказывая истории о прошедших днях, сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте». «Выехав из леса, увидели детей, закричали: „Дети!“, остановились. Они попросились подвезти их до города, мы им сказали, что за ними и приехали. Посадили их, одели, ноги у них были все искусаны, босиком были, грязные, голодные. С ними были две собаки. Напоили водой их и поехали обратно... Дети были спокойные... Рассказывали, как спали ночью с собаками, чтобы согреться, и как несколько раз собаки отгоняли от них волков», — сообщил один из волонтеров. По словам волонтеров, дети были спокойны и очень хотели пить и есть. Сейчас они находятся в палате интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы. Поиски детей проходили несколько дней. Они вместе с дедушкой и двумя собаками 4 июня ушли на рыбалку, однако домой вернулся только пенсионер. Детей искали более 600 человек — утром 8 июня их нашли. Подростки были истощены, но их жизни ничего не угрожает. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU и в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...