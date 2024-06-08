Собаки отгоняли волков от тюменских детей, пропавших в свердловском лесу

Собаки породы бигль отгоняли волков от тюменских детей, потерявшихся в свердловском лесу 4 июня. Нашедшие подростков волонтеры рассказали, что они были голодны и очень хотели пить, но сохраняли оптимизм, рассказывая истории о прошедших днях, сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».
«Выехав из леса, увидели детей, закричали: „Дети!“, остановились. Они попросились подвезти их до города, мы им сказали, что за ними и приехали. Посадили их, одели, ноги у них были все искусаны, босиком были, грязные, голодные. С ними были две собаки. Напоили водой их и поехали обратно... Дети были спокойные... Рассказывали, как спали ночью с собаками, чтобы согреться, и как несколько раз собаки отгоняли от них волков», — сообщил один из волонтеров.
По словам волонтеров, дети были спокойны и очень хотели пить и есть. Сейчас они находятся в палате интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы.
Поиски детей проходили несколько дней. Они вместе с дедушкой и двумя собаками 4 июня ушли на рыбалку, однако домой вернулся только пенсионер. Детей искали более 600 человек — утром 8 июня их нашли. Подростки были истощены, но их жизни ничего не угрожает. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU и в онлайн-трансляции агентства.
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