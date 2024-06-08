Ошибочно отправленное в Канаду тело челябинца вернули на Родину и похоронили

08 июня 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Челябинца похоронили спустя более двух месяцев после гибели (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинскую область из Канады вернули тело погибшего в марте на Кубе Ильи Н. В Канаду тело отправили по ошибке. В июне семья похоронила мужчину в третий раз, сообщила дочь Анна. «Сегодня мы похоронили папу в третий раз», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Анна Н. По ее словам, в первый раз семья похоронила отца 21 марта, когда стало известно о его гибели на Кубе. Во второй раз 9 апреля, когда семья простилась с телом канадца, направленным в Челябинск по ошибке. В третий раз — 6 июня. Канадская сторона принесла соболезнования родным челябинца. Также они сообщили, что хорошо заботились о теле господина Н. «На протяжении всего его пребывания в Канаде к нему относились с уважением и достоинством», — говорится в документах, которые Анна также разместила в соцсети. После возвращения тела погибшего мужчины в Челябинск была проведена экспертиза. Ее результаты пока неизвестны. История Ильи Н. получила огласку в мае этого года. В конце марта мужчина вместе со знакомой отправился отдыхать на Кубу. Он ушел из отеля один до пункта обмена валюты, позднее мужчину нашли мертвым. Кубинская сторона утверждает, что у Нероева случился сердечный приступ в воде и он утонул. Семья подозревает, что мужчину убили. Тело якобы погибшего челябинца доставили в Россию только через три недели. На похоронах родные и близкие заметили, что мужчина не похож на себя. Их заверили, что это нормально при бальзамировании и длительной транспортировке. В мае вскрылось, что тело челябинца увезли в Канаду. А в Челябинск, наоборот, прислали тело погибшего на Кубе канадца. В Канаде родственники погибшего также заявили, что он не похож на себя и подняли шумиху. Тогда Анна отправила им фото отца и все сошлось. Тело погибшего челябинца не успели похоронить в Канаде, и оно два месяца находилось в морге. Тело канадца эксгумировали и отправили родным. Семья подозревает, что подобной якобы случайной ошибкой власти Кубы попытались скрыть убийство челябинца. Знакомая, которая отдыхала с ним, видела фотографии его тела после смерти и рассказала, что на нем явно видны следы насильственной смерти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинскую область из Канады вернули тело погибшего в марте на Кубе Ильи Н. В Канаду тело отправили по ошибке. В июне семья похоронила мужчину в третий раз, сообщила дочь Анна. «Сегодня мы похоронили папу в третий раз», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Анна Н. По ее словам, в первый раз семья похоронила отца 21 марта, когда стало известно о его гибели на Кубе. Во второй раз 9 апреля, когда семья простилась с телом канадца, направленным в Челябинск по ошибке. В третий раз — 6 июня. Канадская сторона принесла соболезнования родным челябинца. Также они сообщили, что хорошо заботились о теле господина Н. «На протяжении всего его пребывания в Канаде к нему относились с уважением и достоинством», — говорится в документах, которые Анна также разместила в соцсети. После возвращения тела погибшего мужчины в Челябинск была проведена экспертиза. Ее результаты пока неизвестны. История Ильи Н. получила огласку в мае этого года. В конце марта мужчина вместе со знакомой отправился отдыхать на Кубу. Он ушел из отеля один до пункта обмена валюты, позднее мужчину нашли мертвым. Кубинская сторона утверждает, что у Нероева случился сердечный приступ в воде и он утонул. Семья подозревает, что мужчину убили. Тело якобы погибшего челябинца доставили в Россию только через три недели. На похоронах родные и близкие заметили, что мужчина не похож на себя. Их заверили, что это нормально при бальзамировании и длительной транспортировке. В мае вскрылось, что тело челябинца увезли в Канаду. А в Челябинск, наоборот, прислали тело погибшего на Кубе канадца. В Канаде родственники погибшего также заявили, что он не похож на себя и подняли шумиху. Тогда Анна отправила им фото отца и все сошлось. Тело погибшего челябинца не успели похоронить в Канаде, и оно два месяца находилось в морге. Тело канадца эксгумировали и отправили родным. Семья подозревает, что подобной якобы случайной ошибкой власти Кубы попытались скрыть убийство челябинца. Знакомая, которая отдыхала с ним, видела фотографии его тела после смерти и рассказала, что на нем явно видны следы насильственной смерти.