Челябинке отправили с Кубы тело чужого мужчины вместо отца

В Россию из Кубы прислали тело чужого человека Фото: URA.RU © URA.RU

Жительнице Челябинска отправили из Кубы тело чужого мужчины вместо скончавшегося на отдыхе отца. Об этом рассказала дочь мужчины Анна Н.

«Нам выслали не то тело, мы его похоронили. Папа еще там, на Кубе. Его убили», — рыдает на видео Анна.

На своей странице Анна рассказала, что ее папа полетел на отдых на Кубу. В первый день он отправился менять деньги в обменник и погиб. Власти по ошибке прислали в Россию тело другого человека. Сейчас Анна пытается найти тело родного отца и родных того человека, чье тело уже похоронено в Челябинске.

По данным ряда СМИ, в Россию было отправлено тело 68-летнего гражданина Канады. Мужчина скончался 22 марта после остановки сердца на курорте.