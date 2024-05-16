Челябинка заподозрила подмену тела отца для сокрытия убийства на Кубе

По всей видимости, тела находились рядом в морге Кубы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дочь скончавшегося на Кубе челябинца подозревает, что ей выслали чужое тело для того, чтобы скрыть преступление. Об этом URA.RU сообщила жительница Челябинска Анна Н.

«Знакомая моего папы видела фотографии его тела после его смерти и рассказала, что на нем явно видны следы насильственной смерти. Мне она посоветовала не смотреть, и я бы не смогла, я не готова. По ее словам, картина там пугающая. Мне хотелось бы разобраться, что там произошло и для чего подменили тела», — рассказала URA.RU Анна.

Девушка уточнила, что ее брат сделал ДНК-тест в лаборатории Санкт-Петербурга. Медучреждение уже отправило результаты в Канаду для того, чтобы подтвердить, что в их морге находится тело челябинца.

«В морге Канады, в свою очередь, должны сделать ДНК моего папы, чтобы их сверить. Чтобы тела туда-сюда просто так не катать. Затем планируется эксгумация тела канадца, которого мы похоронили здесь, чтобы отправить его на родину», — добавила Анна. Она уже отправила семье из Канады фото мужчины, которого похоронили в Челябинске, и они подтвердили, что это их родственник.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинск из Кубы отправили тело чужого мужчины, скончавшегося жителя Канады, которое пришлось похоронить. По данным дочери мужчины, ее отца убили возле обменника валют. Тело отца челябинка нашла в морге Канады.