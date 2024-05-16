Челябинка нашла тело отца, убитого на Кубе, в морге Канады

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, больничный коридор, гкб40, больница, пациент, каталка больничная
Тело челябинца по ошибке отправили в морг Канады Фото:

Жительница Челябинска нашла тело отца, которого убили у обменника валюты на Кубе, в морге Канады. Об этом сообщила URA.RU дочь погибшего мужчины Анна Н.

«Тело отца отправили в Канаду, там его не похоронили. Он находится в морге все это время, но мы уже похоронили канадца», — уточнила URA.RU Анна.

Анна добавила, что она связалась с семьей жителя Канады, чье тело по ошибке отправили в Россию. Они ей рассказали, что тело челябинца находится в местном морге.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинск из Кубы отправили тело чужого мужчины. Им оказался житель Канады, чье тело пришлось похоронить.

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Жительница Челябинска нашла тело отца, которого убили у обменника валюты на Кубе, в морге Канады. Об этом сообщила URA.RU дочь погибшего мужчины Анна Н. «Тело отца отправили в Канаду, там его не похоронили. Он находится в морге все это время, но мы уже похоронили канадца», — уточнила URA.RU Анна. Анна добавила, что она связалась с семьей жителя Канады, чье тело по ошибке отправили в Россию. Они ей рассказали, что тело челябинца находится в местном морге. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинск из Кубы отправили тело чужого мужчины. Им оказался житель Канады, чье тело пришлось похоронить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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