Челябинка нашла тело отца, убитого на Кубе, в морге Канады

Тело челябинца по ошибке отправили в морг Канады Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Челябинска нашла тело отца, которого убили у обменника валюты на Кубе, в морге Канады. Об этом сообщила URA.RU дочь погибшего мужчины Анна Н.

«Тело отца отправили в Канаду, там его не похоронили. Он находится в морге все это время, но мы уже похоронили канадца», — уточнила URA.RU Анна.

Анна добавила, что она связалась с семьей жителя Канады, чье тело по ошибке отправили в Россию. Они ей рассказали, что тело челябинца находится в местном морге.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинск из Кубы отправили тело чужого мужчины. Им оказался житель Канады, чье тело пришлось похоронить.