В ХМАО назвали первую стобалльницу по химии

Екатерина Борзенкова стала одной из первых школьниц ХМАО, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии. Об этом сообщила администрация Ханты-Мансийска.
«Стали известны результаты единого государственного экзамена по химии. Выпускница школы №1 им. Созонова Ю.Г. Борзенкова Екатерина набрала 100 баллов по этому предмету. Поздравляем Екатерину! И желаем успешно сдать и другие экзамены!» — написала администрация.
В 2024 году ЕГЭ по химии, географии и литературе сдали на 100 баллов 35 учеников. По информации департамента образования и науки Югры, экзамен по этим трем предметам сдавали 2310 выпускников.
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