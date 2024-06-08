08 июня 2024
07 июня 2024

В ХМАО назвали первую стобалльницу по химии

Власти ХМАО: школьница Борзенкова из ХМАО стала стобалльницей по химии
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускница школы №1 им. Созонова Ю.Г. стала стобалльницей по химии
Выпускница школы №1 им. Созонова Ю.Г. стала стобалльницей по химии Фото:

Екатерина Борзенкова стала одной из первых школьниц ХМАО, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии. Об этом сообщила администрация Ханты-Мансийска. 

«Стали известны результаты единого государственного экзамена по химии. Выпускница школы №1 им. Созонова Ю.Г. Борзенкова Екатерина набрала 100 баллов по этому предмету. Поздравляем Екатерину! И желаем успешно сдать и другие экзамены!» — написала администрация.

В 2024 году ЕГЭ по химии, географии и литературе сдали на 100 баллов 35 учеников. По информации департамента образования и науки Югры, экзамен по этим трем предметам сдавали 2310 выпускников.

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Екатерина Борзенкова стала одной из первых школьниц ХМАО, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии. Об этом сообщила администрация Ханты-Мансийска.  «Стали известны результаты единого государственного экзамена по химии. Выпускница школы №1 им. Созонова Ю.Г. Борзенкова Екатерина набрала 100 баллов по этому предмету. Поздравляем Екатерину! И желаем успешно сдать и другие экзамены!» — написала администрация. В 2024 году ЕГЭ по химии, географии и литературе сдали на 100 баллов 35 учеников. По информации департамента образования и науки Югры, экзамен по этим трем предметам сдавали 2310 выпускников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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