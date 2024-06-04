04 июня 2024

Департамент образования ХМАО раскрыл число стобалльников по ЕГЭ

В ХМАО 35 выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО появились первые стобалльники по ЕГЭ
В ХМАО появились первые стобалльники по ЕГЭ Фото:

В ХМАО 35 учеников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии, географии и литературе. Об этом сообщил Департамент образования и науки Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В 2024 году по результатам ЕГЭ: 11 стобалльников по химии, четыре стобалльника по географии, 20 стобалльников по литературе», — сообщает Департамент образования. ЕГЭ по этим трем предметам проходил 23 мая, его сдавали 2310 выпускников.

Ранее URA.RU писало, что вуз в ХМАО сделает скидку на обучение студентам, хорошо сдавшим ЕГЭ. Скидочную систему впервые ввели в Сургутском госуниверситете.

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В ХМАО 35 учеников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии, географии и литературе. Об этом сообщил Департамент образования и науки Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте». «В 2024 году по результатам ЕГЭ: 11 стобалльников по химии, четыре стобалльника по географии, 20 стобалльников по литературе», — сообщает Департамент образования. ЕГЭ по этим трем предметам проходил 23 мая, его сдавали 2310 выпускников. Ранее URA.RU писало, что вуз в ХМАО сделает скидку на обучение студентам, хорошо сдавшим ЕГЭ. Скидочную систему впервые ввели в Сургутском госуниверситете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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