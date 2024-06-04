Департамент образования ХМАО раскрыл число стобалльников по ЕГЭ

В ХМАО появились первые стобалльники по ЕГЭ
В ХМАО 35 учеников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии, географии и литературе. Об этом сообщил Департамент образования и науки Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«В 2024 году по результатам ЕГЭ: 11 стобалльников по химии, четыре стобалльника по географии, 20 стобалльников по литературе», — сообщает Департамент образования. ЕГЭ по этим трем предметам проходил 23 мая, его сдавали 2310 выпускников.
Ранее URA.RU писало, что вуз в ХМАО сделает скидку на обучение студентам, хорошо сдавшим ЕГЭ. Скидочную систему впервые ввели в Сургутском госуниверситете.
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