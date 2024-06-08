08 июня 2024
07 июня 2024

Пьяный водитель накинулся с топором на челябинских прохожих. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Нападавшего вместе с холодным оружием увезли в полицию (фото из архива) Фото:

В Миассе (Челябинская область) пьяный водитель накинулся с топором на молодых людей, которые сделали ему замечание за вождение в нетрезвом виде. Мужчине это не понравилось — он схватился за топор и началась драка, которая попала на камеру домофона. В пресс-службе ГУ МВД URA.RU сообщили, что все участники конфликта задержаны.

«Конфликт произошел в северной части Миасса, куда немедленно выехали полицейские. Участники происшествия задержаны и доставлены в отдел полиции „Северный“. В отношении одного из участников конфликта составлен протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На видео молодые люди сумели скрутить и обезоружить агрессивного водителя. Однако ему на помощь пришел сын вместе с мамой. Вдвоем они сумели отбить отца. Тот снова взялся за топор и обратил оппонентов в бегство. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка с целью уточнения всех обстоятельств произошедшего.

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В Миассе (Челябинская область) пьяный водитель накинулся с топором на молодых людей, которые сделали ему замечание за вождение в нетрезвом виде. Мужчине это не понравилось — он схватился за топор и началась драка, которая попала на камеру домофона. В пресс-службе ГУ МВД URA.RU сообщили, что все участники конфликта задержаны. «Конфликт произошел в северной части Миасса, куда немедленно выехали полицейские. Участники происшествия задержаны и доставлены в отдел полиции „Северный“. В отношении одного из участников конфликта составлен протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На видео молодые люди сумели скрутить и обезоружить агрессивного водителя. Однако ему на помощь пришел сын вместе с мамой. Вдвоем они сумели отбить отца. Тот снова взялся за топор и обратил оппонентов в бегство. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка с целью уточнения всех обстоятельств произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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