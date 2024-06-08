В Миассе (Челябинская область) пьяный водитель накинулся с топором на молодых людей, которые сделали ему замечание за вождение в нетрезвом виде. Мужчине это не понравилось — он схватился за топор и началась драка, которая попала на камеру домофона. В пресс-службе ГУ МВД URA.RU сообщили, что все участники конфликта задержаны.
«Конфликт произошел в северной части Миасса, куда немедленно выехали полицейские. Участники происшествия задержаны и доставлены в отдел полиции „Северный“. В отношении одного из участников конфликта составлен протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На видео молодые люди сумели скрутить и обезоружить агрессивного водителя. Однако ему на помощь пришел сын вместе с мамой. Вдвоем они сумели отбить отца. Тот снова взялся за топор и обратил оппонентов в бегство. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка с целью уточнения всех обстоятельств произошедшего.
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