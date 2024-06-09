09 июня 2024

Мужчина погиб при обстреле херсонского поселка, женщина ранена. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате обстрела разрушены два дома
В результате обстрела разрушены два дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мужчина 26 лет погиб при обстреле ВСУ поселка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области. Также пострадала женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Украинские террористы обстреляли из РСЗО жилой сектор поселка Новая Маячка… Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Кроме того, ранения получила местная жительница. Она доставлена в Каланчакскую центральную районную больницу. Разрушены два дома.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина 26 лет погиб при обстреле ВСУ поселка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области. Также пострадала женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Украинские террористы обстреляли из РСЗО жилой сектор поселка Новая Маячка… Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Кроме того, ранения получила местная жительница. Она доставлена в Каланчакскую центральную районную больницу. Разрушены два дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...