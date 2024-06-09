Мужчина погиб при обстреле херсонского поселка, женщина ранена. Фото

09 июня 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

В результате обстрела разрушены два дома Фото: telegram-канал Владимира Сальдо (https://t.me/SALDO_VGA/3470) новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мужчина 26 лет погиб при обстреле ВСУ поселка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области. Также пострадала женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Украинские террористы обстреляли из РСЗО жилой сектор поселка Новая Маячка… Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения», — написал Сальдо в своем telegram-канале . Кроме того, ранения получила местная жительница. Она доставлена в Каланчакскую центральную районную больницу. Разрушены два дома. Фото: telegram-канал Владимира Сальдо (https://t.me/SALDO_VGA/3470) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина 26 лет погиб при обстреле ВСУ поселка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области. Также пострадала женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Украинские террористы обстреляли из РСЗО жилой сектор поселка Новая Маячка… Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Кроме того, ранения получила местная жительница. Она доставлена в Каланчакскую центральную районную больницу. Разрушены два дома.