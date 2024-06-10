10 июня 2024

Благодаря субвенции от правительства РФ ХМАО сможет закупить лекарства на 19 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин подписал распоряжение о выделении ХМАО субвенции на лекарства
Мишустин подписал распоряжение о выделении ХМАО субвенции на лекарства Фото:

Правительство Российской Федерации выделило Ханты-Мансийскому автономному округу более 19 миллионов рублей для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. Соответствующее распоряжение находится на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемое распределение на 2024 год не распределенной между субъектами Российской Федерации субвенции … на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты … Размер субвенции для Ханты-Мансийского автономного округа — 19 018 000 рублей», — написано в документе.

Также эти денежные средства пойдут на медицинские изделия и специализированное питание для детей-инвалидов. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В случае неиспользования или нарушения целевого использования субвенции, она подлежит возврату.

На покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С в ХМАО Минздрав РФ за три года выделит 194 миллиона 737,4 тысячи рублей. При этом, на 2024 год выделено почти 71,5 миллиона рублей, в 2025 — более 68,6 миллиона, а в 2026 — более 54,6.

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Правительство Российской Федерации выделило Ханты-Мансийскому автономному округу более 19 миллионов рублей для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. Соответствующее распоряжение находится на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое распределение на 2024 год не распределенной между субъектами Российской Федерации субвенции … на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты … Размер субвенции для Ханты-Мансийского автономного округа — 19 018 000 рублей», — написано в документе. Также эти денежные средства пойдут на медицинские изделия и специализированное питание для детей-инвалидов. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В случае неиспользования или нарушения целевого использования субвенции, она подлежит возврату. На покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С в ХМАО Минздрав РФ за три года выделит 194 миллиона 737,4 тысячи рублей. При этом, на 2024 год выделено почти 71,5 миллиона рублей, в 2025 — более 68,6 миллиона, а в 2026 — более 54,6.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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