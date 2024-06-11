11 июня 2024

Опасные и безопасные места для просмотра салюта на День города в Перми

Пермяков призвали не смотреть салют с железнодорожных путей
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный фейерверк запустят в 23:30 12 июня
Праздничный фейерверк запустят в 23:30 12 июня Фото:

В Перми в честь Дня города запустят праздничный фейерверк. Смотреть салют с железнодорожных путей, идущих вдоль Камы, небезопасно, предупредили в пресс-службе Пермской пригородной компании. 

«Пермяки, небезопасно наблюдать фейерверк, находясь на железнодорожных путях над Камой. Будьте осторожны», — предупредили горожан в компании.

Безопасной для наблюдения салюта считается набережная Камы. Также жители смогут посмотреть фейерверк из окон домов с верхних этажей. Его запустят в 23:30 12 июня недалеко от Коммунального моста.

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В Перми в честь Дня города запустят праздничный фейерверк. Смотреть салют с железнодорожных путей, идущих вдоль Камы, небезопасно, предупредили в пресс-службе Пермской пригородной компании.  «Пермяки, небезопасно наблюдать фейерверк, находясь на железнодорожных путях над Камой. Будьте осторожны», — предупредили горожан в компании. Безопасной для наблюдения салюта считается набережная Камы. Также жители смогут посмотреть фейерверк из окон домов с верхних этажей. Его запустят в 23:30 12 июня недалеко от Коммунального моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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