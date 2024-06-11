Опасные и безопасные места для просмотра салюта на День города в Перми

Праздничный фейерверк запустят в 23:30 12 июня
В Перми в честь Дня города запустят праздничный фейерверк. Смотреть салют с железнодорожных путей, идущих вдоль Камы, небезопасно, предупредили в пресс-службе Пермской пригородной компании.
«Пермяки, небезопасно наблюдать фейерверк, находясь на железнодорожных путях над Камой. Будьте осторожны», — предупредили горожан в компании.
Безопасной для наблюдения салюта считается набережная Камы. Также жители смогут посмотреть фейерверк из окон домов с верхних этажей. Его запустят в 23:30 12 июня недалеко от Коммунального моста.
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